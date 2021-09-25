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На маршрут № 15 Саратова вышел троллейбус Адмирал № 1381 на автономном ходу

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/CMtsZkp-VRo

Пост сделан с содействием блогера Лес!
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CMtsZkp-VRo

общественный транспорт, модернизация, Саратовская область
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