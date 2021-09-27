Благоустройство в Зеленограде
В Крюково есть Нижний Каменский пруд — живописная окраина рядом с 17-м микрорайоном.
Долгое время эта территория оставалась неухоженной. Взялись за нее в 2019 г., создав в западной части пруда комфортное рекреационное пространство со скейт-парком, воркаутом, велодорожкой и детскими площадками.
Нынешним летом обустроили всю прибрежную территорию Нижнего Каменского пруда. Проложили пешеходные дорожки.
Сделали у воды пикниковые площадки с беседками.
Украшением прогулочной зоны стал пешеходный мостик с ажурными перилами через русло реки Каменки.
Кроме того, в Крюково идет строительство нового микрорайона со школами, детскими садами, паркингами, торговыми комплексами. А его главным общественным пространством станет новый парк активного отдыха площадью 12 га.
Центрами притяжения поклонников спорта станут памп-трек и лыжероллерная трасса. На территории парка устанавливаются удобные скамейки и энергосберегающие светильники.
В Савелках провели благоустройство территории, прилегающей к корпусу 360, знаменитому «Дому-флейте».
Работы были разбиты на два этапа. В 2019 г. были созданы бульварная зона и сквер «Флейта».
В этом году привели в порядок территорию со стороны Савелкинского проезда, где вымостили широкий тротуар, установили новые лавочки и урны. Рядом отремонтировали спортивную площадку и площадку для выгула собак.
Еще один проект в Савелках — благоустройство зоны отдыха в 5-м микрорайоне, который находится посреди соснового леса, возле развязки на 37-м километре Ленинградского шоссе.
Наиболее популярная пешеходная дорожка квартала была преобразована в полноценную прогулочную зону с новыми скамейками, фонарями и цветочными клумбами.
В ближайшее время будет завершен ремонт 8 детских и спортивных площадок, где установят современные игровые комплексы.
Обновили регбийный стадион, на котором проходят тренировки местной молодежной команды.
Создали новую физкультурно-спортивную площадку. На поле с искусственным покрытием можно играть в футбол круглый год.
Также реконструировали площадку воркаут. Создали пространство для игры в теннис и баскетбол.
В Матушкино благоустроили зону отдыха на Березовой аллее, д. 6-9 — обновили 5 детских и 5 спортивных площадок, отремонтировали дорожки, установили новые лавочки и фонари, высадили 20 деревьев и 1400 кустарников.
Благодаря реализации новых проектов создания качественного общественного пространства Зеленоград стал еще более уютным и комфортным для жизни.
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