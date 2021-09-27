Благоустройство в Зеленограде

© cdn.sobyanin.ru

В Крюково есть Нижний Каменский пруд — живописная окраина рядом с 17-м микрорайоном.

Долгое время эта территория оставалась неухоженной. Взялись за нее в 2019 г., создав в западной части пруда комфортное рекреационное пространство со скейт-парком, воркаутом, велодорожкой и детскими площадками.

Нынешним летом обустроили всю прибрежную территорию Нижнего Каменского пруда. Проложили пешеходные дорожки.

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

Сделали у воды пикниковые площадки с беседками.

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

Украшением прогулочной зоны стал пешеходный мостик с ажурными перилами через русло реки Каменки.

Кроме того, в Крюково идет строительство нового микрорайона со школами, детскими садами, паркингами, торговыми комплексами. А его главным общественным пространством станет новый парк активного отдыха площадью 12 га.

Центрами притяжения поклонников спорта станут памп-трек и лыжероллерная трасса. На территории парка устанавливаются удобные скамейки и энергосберегающие светильники.

© cdn.sobyanin.ru

В Савелках провели благоустройство территории, прилегающей к корпусу 360, знаменитому «Дому-флейте».

© cdn.sobyanin.ru

Работы были разбиты на два этапа. В 2019 г. были созданы бульварная зона и сквер «Флейта».

В этом году привели в порядок территорию со стороны Савелкинского проезда, где вымостили широкий тротуар, установили новые лавочки и урны. Рядом отремонтировали спортивную площадку и площадку для выгула собак.

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

Еще один проект в Савелках — благоустройство зоны отдыха в 5-м микрорайоне, который находится посреди соснового леса, возле развязки на 37-м километре Ленинградского шоссе.

Наиболее популярная пешеходная дорожка квартала была преобразована в полноценную прогулочную зону с новыми скамейками, фонарями и цветочными клумбами.

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

В ближайшее время будет завершен ремонт 8 детских и спортивных площадок, где установят современные игровые комплексы.

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

Обновили регбийный стадион, на котором проходят тренировки местной молодежной команды.

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

Создали новую физкультурно-спортивную площадку. На поле с искусственным покрытием можно играть в футбол круглый год.

© cdn.sobyanin.ru

Также реконструировали площадку воркаут. Создали пространство для игры в теннис и баскетбол.

В Матушкино благоустроили зону отдыха на Березовой аллее, д. 6-9 — обновили 5 детских и 5 спортивных площадок, отремонтировали дорожки, установили новые лавочки и фонари, высадили 20 деревьев и 1400 кустарников.

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

© cdn.sobyanin.ru

Благодаря реализации новых проектов создания качественного общественного пространства Зеленоград стал еще более уютным и комфортным для жизни.