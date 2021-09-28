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Энергетика и ТЭК

Россети впервые установили опоры ЛЭП из композитных материалов

Фото: t.meФото: t.me © tass.ru

Группа «Россети» впервые применили опоры линий электропередачи, произведенные из стеклопластикового композита. Опоры были установлены на севере Московской области, говорится в сообщении компании.

«Опытной площадкой выбраны Дмитровский, Талдомский и Клинский городские округа на севере Московской области в зоне обслуживания „Россети Московский регион“. Там установлены пять опор из стеклопластикового композита высотой 28 м на четырех линиях 110 кВ и одной линии 35 кВ, которые обеспечивают электроснабжение более 60 тыс. потребителей», — отметили там.

В группе пояснили, что композитные опоры ЛЭП имеют больший срок эксплуатации, более 60 лет, по сравнению с железобетонными аналогами и весят в 2,5 раза меньше. Более того, такие опоры устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и удобны при транспортировке к месту установки, в частности, в труднодоступной местности. Наконец, благодаря использованию композитных материалов уменьшается стоимость техобслуживания опор.

«Композитные опоры ЛЭП установлены на севере Подмосковья в рамках программы инновационного развития компании. Решение о целесообразности широкого применения новшества энергетики оценят в ходе их опытно-промышленно эксплуатации», — добавили в компании.

«Россети» являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс «Россетей» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго» и другие.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/12518413

Россети, энергетика, композиты
  • Нет аватара vlad_i_slav
    28.09.2114:22:09

    Новость бесспорно отличная!

    Но, невольно вызывает не очень приятное удивление и сразу хочется задать неудобные вопросы.

    Долго же вы, ребята с Россетей, рожали… Прям ну слишком долго.

    Отредактировано: vlad_i_slav~14:22 28.09.21
    #1240444
    • Clausson Clausson
      28.09.2115:18:49

      А чего долго-то?

      Я вообще не уверен, что идея хорошая.

      Стальные опоры по ГОСТУ должны обеспечивать 50 лет беспроблемной эксплуатации (на практике больше).

      Стальные опоры можно везти к месту в разобранном виде (что не возможно в случае со стеклопластиком).

      Но больше всего как раз беспокоят эти обещанные 60 лет. Совсем незначительные нарушения технологии и останутся поры (пустоты) между слоями пластика, далее вода-мороз-оттепель-мороз-вода-мороз…

      Но посмотрим.

      Отредактировано: Clausson~15:23 28.09.21
      #1240447
  • Нет аватара mik88
    28.09.2116:54:41

    Интересно, что подразумевается под: «уменьшается стоимость техобслуживания опор». Можно подумать, бетонные опоры как-то обслуживаются. И совсем мне не верится, что стеклопластик отстоит на солнце 60 лет. Единственный плюс, облегченная доставка в труднодоступные места. Какая-то полудохлая затея

    #1240453
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