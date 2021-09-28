Россети впервые установили опоры ЛЭП из композитных материалов
Группа «Россети» впервые применили опоры линий электропередачи, произведенные из стеклопластикового композита. Опоры были установлены на севере Московской области, говорится в сообщении компании.
«Опытной площадкой выбраны Дмитровский, Талдомский и Клинский городские округа на севере Московской области в зоне обслуживания „Россети Московский регион“. Там установлены пять опор из стеклопластикового композита высотой 28 м на четырех линиях 110 кВ и одной линии 35 кВ, которые обеспечивают электроснабжение более 60 тыс. потребителей», — отметили там.
В группе пояснили, что композитные опоры ЛЭП имеют больший срок эксплуатации, более 60 лет, по сравнению с железобетонными аналогами и весят в 2,5 раза меньше. Более того, такие опоры устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и удобны при транспортировке к месту установки, в частности, в труднодоступной местности. Наконец, благодаря использованию композитных материалов уменьшается стоимость техобслуживания опор.
«Композитные опоры ЛЭП установлены на севере Подмосковья в рамках программы инновационного развития компании. Решение о целесообразности широкого применения новшества энергетики оценят в ходе их опытно-промышленно эксплуатации», — добавили в компании.
«Россети» являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс «Россетей» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго» и другие.
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