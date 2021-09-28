Скоростной поезд «Орлан» начал курсировать между Уфой и Оренбургом

© bashinform.ru

Рельсовый автобус «Орлан» вышел на маршрут Оренбург — Уфа в понедельник. Прямое железнодорожное сообщение между регионами возобновлено спустя 11 лет.

Как уточнили в правительстве региона, поезд выехал из Уфы и следует с остановками в Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Кумертау. Продажа билетов началась за десять дней до первого рейса.

© static1-repo.aif.ru

Стоимость проезда из Оренбурга до Уфы — 866 рублей. Время в пути составит шесть часов. На автобусе по трассе Р-240 путь от Уфы до Оренбурга занимает более семи часов.

Оформить проездные документы можно в пригородной билетной кассе на станции Оренбург, а также во всех билетных кассах АО «Башкортостанская ППК», добавили в пресс-службе губернатора. На маршруте действуют установленные федеральные и региональные льготы для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше семи лет, студентов, ветеранов труда и других отдельных категорий граждан.