В Кемеровской области после модернизации запущена Мысковская птицефабрика

В Новокузнецком районе Кемеровской области после 10-летнего простоя заработала Мысковская птицефабрика.

В 2020 году на птицефабрике завершена комплексная модернизация производства: реконструированы убойный цех на четыре тысячи голов в час и шесть корпусов на 190 тысяч голов птицы, заработал новый инкубатор на 150 тысяч яиц, складской цех оснащен холодильным оборудованием объемом 500 тонн, обновлены системы электро- и водоснабжения.

В планах предприятия реконструировать ещё 22 корпуса для содержания птицы и увеличить мощность до 12 тысяч тонн мяса в год.