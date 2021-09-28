В Кемеровской области после модернизации запущена Мысковская птицефабрика
В Новокузнецком районе Кемеровской области после 10-летнего простоя заработала Мысковская птицефабрика.
В 2020 году на птицефабрике завершена комплексная модернизация производства: реконструированы убойный цех на четыре тысячи голов в час и шесть корпусов на 190 тысяч голов птицы, заработал новый инкубатор на 150 тысяч яиц, складской цех оснащен холодильным оборудованием объемом 500 тонн, обновлены системы электро- и водоснабжения.
В планах предприятия реконструировать ещё 22 корпуса для содержания птицы и увеличить мощность до 12 тысяч тонн мяса в год.
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