ТМХ отправил в Туркменистан пассажирский и грузовой тепловозы ТЭП70БС и 2ТЭ25К М

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Акционерное общество открытого типа «Демирёллары», оператор железнодорожного транспорта Туркменистана, приобрело у АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) пассажирский тепловоз ТЭП70БС и магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ.

Тепловозы направлены в локомотивное депо Ашхабад. Поставка осуществлена в соответствии с контрактами, заключенными в октябре и в ноябре 2020 года.

ТМХ осуществляет поставки в Туркмению грузовых и пассажирских тепловозов впервые с момента создания компании.

Тепловозы ТЭП70БС предназначены для вождения пассажирских поездов на магистральных железных дорогах колеи 1520 мм. Производятся на Коломенском заводе, входящем в состав Трансмашхолдинга. ТЭП70БС текущей модификации оборудуется двухпроводной системой энергоснабжения пассажирских вагонов, что позволяет использовать его с вагонами современных серий, прежде всего — двухэтажными. Мощность тепловозов составляет 2942 кВт (4000 л.с.) в секции. Система управления позволяет при работе по системе многих единиц одной бригаде машинистов управлять двумя локомотивами из кабины ведущего тепловоза. Техника используется для пассажирских перевозок на магистральных железных дорогах России, Литвы, Белоруссии, Узбекистана.

2ТЭ25КМ — это магистральный грузовой двухсекционный тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока. Выпускается на Брянском машиностроительном заводе (входит в состав ТМХ). Локомотив способен обеспечивать вождение поездов массой до 6400 тонн и успел хорошо себя зарекомендовать в разных климатических зонах. Тепловозы 2ТЭ25КМ широко эксплуатируются на железных дорогах России и Монголии, крупных промышленных предприятиях нашей страны, Казахстана и Узбекистана.

Трансмашхолдинг — единственный в России разработчик и производитель локомотивов всех существующих классов — электровозов и тепловозов различного назначения, мощности, составности, рода тока.