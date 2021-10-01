Компания Герофарм выпустила первую партию вакцины Эпиваккорона

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Производство «Эпиваккороны» было запущено на заводе «Герофарм» в подмосковном посёлке Оболенск вблизи Серпухова.

Как сообщили 30 сентября в компании, после проверки регуляторными органами первая партия препарата поступила в гражданский оборот.

Планируется, что на заводе будет производиться 1 миллион доз вакцины в месяц.

Каждая поставка вакцины подвергается тщательной оценке на предмет ее безопасности и фармацевтического качества для определения того, может ли она быть допущена к применению, подчеркивается в сообщении. Компания «Герофарм» стала индустриальными партнером разработчика вакцины — центра «Вектор» — в конце 2020 года. В ноябре того же года компания начала осваивать технологию производства ключевого компонента вакцины — белка-носителя.

В пресс-службе «Герофарм» пояснили, что в настоящее время «Эпиваккорона» производится на производственных площадках компании в Пушкине и Оболенске. Завод в Пушкине может обеспечивать необходимым количеством белка-носителя, а завод в Оболенске способен реализовывать полный цикл производства — от субстанции до готовой лекарственной формы. Обе площадки работают в соответствии со стандартами GMP, обладают высокой степенью автоматизации, на них используются передовые технологии и новейшие методы контроля.

«Эпиваккорона», разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Регистрация состоялась 14 октября 2020 года. Помимо компании «Герофарм» вакцину также производит новосибирская компания «Вектор-Биальгам».