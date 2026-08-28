Москва — один из самых экологичных мегаполисов мира. И с каждым годом город становится чище и комфортнее для жизни.

За последние 10 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились в 8,5 раз в расчете на единицу валового регионального продукта. Индекс загрязнения атмосферы — 2,8 при норме 5.

За 10 лет выбросы от автотранспорта снизились на 68%. В теплоэнергетике (второй по значимости источник выбросов) тоже есть серьезные успехи. Все ТЭЦ столицы работают на природном газе, а резервное топливо уголь и мазут не использовались уже много лет. За последние 5 лет объем выбросов ТЭЦ снизился на 13,4%.

Добиться таких результатов удалось благодаря комплексной модернизации промышленности и все более активному переходу на электротранспорт.

Содержание нефтепродуктов в центральной части Москвы-реки за 10 лет сократилось почти вдвое. Концентрация аммония от коммунальных стоков в районе очистных сооружений Курьяново уменьшилась на 70%, а фосфатов — более чем на 60% по сравнению с 2014 годом.

Строительство и модернизация очистных сооружений значительно снизили содержание загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, поступающих в водные объекты с городских улиц. В результате стала заметно чище вода в Яузе и малых реках Сходне, Сетуни и других.

Качество воды в Новой Москве тоже повышается. По сравнению с 2017 годом уровень органических и биогенных загрязнений в реке Пахре снизился на треть, а в Десне — более чем на 20%.

Зеленый фонд Москвы — природные легкие, которые занимают примерно 50% территории города. В 2025 году высадили 12 тысяч крупномерных деревьев возрастом 10-25 лет и высотой 4-8 метров.

При этом не меньшее значение имеет борьба с чужеродными для Москвы растениями. Составлен список из 32 видов, которые угрожают местной флоре, инфраструктуре и здоровью людей: борщевик Сосновского, клен ясенелистный, золотарник, рейнутрия и другие вредные сорняки. В 2025 году была начата планомерная работа по их удалению с заменой на местные растения. Завершить этот процесс планируют за несколько лет.

С каждым годом в столичных водоемах растет число рыбы и водоплавающих птиц. В город возвращаются животные из Красной книги, которых здесь не встречали много лет.

В городе работают 57 автоматических станций контроля качества воздуха. В круглосуточном режиме датчики отслеживают десятки загрязняющих веществ.

Расширяется сеть систем автоматического контроля выбросов, которыми оснащаются все больше промышленных и энергетических предприятий. Сам факт установки датчиков становится мощным профилактическим средством, стимулирующим предприятия снижать выбросы в атмосферу.

Есть отдельный мониторинг геологической среды, благодаря которому специалисты наблюдают за подвижками грунта.

На выходе Москвы-реки работает автоматическая станция, а в лабораториях следят за качеством отобранных проб из столичных водоемов. Результаты мониторинга являются основанием для привлечения к ответственности нарушителей экологического законодательства.

Активно внедряется искусственный интеллект, который помогает выявлять незаконные свалки и очаги вредоносных растений. А беспилотные катера используются для экологического надзора на воде.

Московская система экологического мониторинга — одна из крупнейших в мире.

Сочетание динамичного развития и экологического благополучия — важнейшее преимущество Москвы, которое возникло не само по себе. Это — результат большой системной работы.