Российская компания выпустила новую модель полуприцеп-контейнеровоза для европейского рынка

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Как сообщила пресс-служба ООО «Грюнвальд», российский машиностроительный завод, расположенный в Калининградской области, разработал новую модель полуприцепа-контейнеровоза Gr.C-L3-40-45 с собственной массой 3 830 кг и грузоподъемностью 34 тонны, предназначенную для перегрузки или загрузки 40- и 45-футовых контейнеров High Cube с одного транспортного средства на другое.

Первые 15 полуприцепов отправлены заказчику в Германию.

В настоящий момент компания производит четыре модели контейнеровозов:

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1. Танк-контейнеровоз Gr.TC-S3-20 грузоподъемностью 34,05 тонн, предназначенный для перевозки ценных химических грузов в контейнерах-цистернах размерностью 20 Ft.

© grunwald.ru

2. Контейнеровоз Gr.C-S3-4, предназначенный для перевозки контейнеров 40 Ft и 45Ft HC, грузоподъемностью 34 тонны.

© grunwald.ru

3. Самосвальный контейнеровоз Gr.C-S3-Ti грузоподъемностью 31,75 тонн, предназначенный для перевозки контейнеров 20 Ft, 30 Ft, 40 Ft, а также имеющий возможность их самосвальной разгрузки.

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4. Универсальный низкорамный контейнеровоз Gr.C-L4 со съемными элементами конструкции, грузоподъемностью 41,4 тонны, предназначенный для перевозки тяжелых контейнеров.