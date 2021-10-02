Открыто крупное месторождение золота в Кабардино-Балкарии

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Государственная комиссия по запасам поставила на государственный баланс запасы рудного золота на месторождении имени Б.К. Михайлова в Кабардино-Балкарии, составившие более 87 тонн. Это крупнейшее месторождение золота на Северном Кавказе.

«Решением Государственной комиссии по запасам утверждены и поставлены на государственный баланс запасы рудного золота категорий С1+С2 в объеме 87 719 кг месторождения „Имени Б.К. Михайлова“ (бывшее Гитче-Тырныауз), относящегося к федеральному фонду недр», — говорится в сообщении на сайте «Росгеологии».

С учётом горно-геологических и горнотехнических условий залегания рудных зон специалисты предложили открытый способ разработки месторождения. «Чистый дисконтированный доход за весь срок отработки месторождения составит около 3 миллиардов рублей при внутренней норме прибыли 17,26% и индексе доходности инвестиций 1,12. Срок окупаемости инвестиций не превысит 7 лет», — отмечается в сообщении.

«Решение ГКЗ подтвердило оценки специалистов Росгеологии, открывших в Кабардино-Балкарии крупнейшее месторождение золота не только на Северном Кавказе, но и в европейской части России. Это выдающееся достижение стало возможным благодаря усилиям талантливого геолога Бориса Константиновича Михайлова, который обосновал необходимость поиска золота в этом регионе и чьим именем было названо открытое месторождение. Выполненная геолого-экономическая оценка показывает высокую рентабельность разработки месторождения. Здесь можно построить предприятие производительностью по добыче и переработке до 3,6 миллиона тонн руды в год, которое внесет существенный вклад в развитие экономики Кабардино-Балкарской Республики», — отметил гендиректор — председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков.

Золоторудное месторождение расположено на высоте 2200−2600 метров в северо-восточной части Тырныаузского вольфрам-молибденового месторождения. В его границах выделено 17 рудных зон с золото-кварц-сульфидным оруденением протяженностью от 60−150 до 800−900 метров и мощностью от 20−30 до 120−155 метров. Среднее содержание золота составляет 1,56 грамма на тонну.

Работы по изучению золотоносности в пределах Гитче-Тырнаузского рудного поля начались в конце 1960-х годов, но не получили развития. В XXI веке работы проводились в рамках госконтрактов в период с 2010 по 2015 год силами ООО «Каббалкгеология». В 2018—2021 годах оценочные работы на рудное золото в рамках госконтракта выполняли специалисты АО «Северо-Кавказское ПГО».