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Дорожное строительство

В Иркутской области открылся мост через реку Ия

 © vk.com

В Тулунском районе завершилось строительство моста через Ию. Он соединил Тулун и посёлок Октябрьский-2.Старый деревянный мост был разрушен паводком в 2010 году. Больше десяти лет жители посёлка, а это 200 человек, были отрезаны от «большой земли». Решение проблемы было найдено в рамках программы по восстановлению Тулуна. В райцентр жители могли попасть только на пароме или по зимнику. Мост длиной около 200 метров построили за два года. Теперь у жителей Октябрьского-2 появилось круглогодичное автомобильное сообщение с другими населёнными пунктами. Движение по мосту уже открыли. Оно будет реверсивным.

 © vk.com

 © vk.com

 © vk.com

 © vk.com
Источник: https://vk.com/i_kobzev

Иркутская область, дорожное строительство, мост
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