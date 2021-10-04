В Саратове на Театральной площади вручили врачам 17 новых автомобилей «скорой помощи»
Новые машины получили 16 муниципалитетов области (Аткарский, Базарно- Карабулакский, Балаковский, Балтайский, Ершовский, Красноармейский, Краснокутский, Новобурасский, Новоузенский, Петровский — 2 ед., Саратовский, Татищевский, ЗАТО Светлый, Хвалынский, Энгельсский р-ны, Саратов).
В рамках этой же программы в регион в ближайшее время поступят 8 автомобилей скорой медицинской помощи модели УАЗ
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