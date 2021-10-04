Изготовлена новая модель катера «Фантом» с рубкой

© rushovercraft.com

В сентябре 2021 года компания «РосПромРесурс» завершила строительство новой модели катера «Фантом» с рубкой. Наличие рубки существенно расширяет возможности использования катера при неблагоприятных погодных условиях. Наличие трех спальных мест обеспечивает возможность длительного пребывания специалистов в месте проведения работ. Кроме того салон катера может быть оборудован любым необходимым оборудованием.

«Фантом» с рубкой был изготовлен по заказу компании «Норникель». Основной задачей катера является доставка персонала и материалов к месту проведения ремонтных работ на волоконно-оптической линии связи в районах Крайнего Севера.

После окончания строительства катера были успешно проведены ходовые испытания с участием представителя компании «Норникель».

© rushovercraft.com

© rushovercraft.com

© rushovercraft.com