Безэкипажный катер разработан для обеспечения транспортной безопасности и экопатрулирования водных объектов. Разработку ПО и его тестирование осуществляет команда транспортного комплекса Москвы.

На базе опытного образца уже проверены возможности:

— автономного движения и обхода препятствий;

— обследования конструкций гидротехнических сооружений на наличие посторонних предметов;

— детекции людей в воде;

— сбрасывания спасательного круга с удержанием позиции около человека в воде и связью с диспетчером;

— фотовидеофиксации превышения скорости судов, наличия регистрационных знаков и чрезвычайных событий на судах, включая задымления, столкновения;

— постоянного видеонаблюдения в режиме реального времени;

— пресечения правонарушений через громкоговорители.

В навигацию 2026 года также испытают катера для экомониторинга акватории Москвы-реки, включая изучение рельефа и создание трехмерной модели дна, оценку качества воды, выявление загрязнений и определение объема донных отложений.

В этом году на Московской верфи планируется произвести до 10 катеров, из которых 5 — для МВД России с целью выявления и фиксации правонарушений на воде, причалах и набережных города. Еще до 5 катеров будут использовать для экологического патрулирования. В 2027 году планируется производство еще 15 безэкипажных катеров.