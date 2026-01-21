В Москве разработали и протестировали безэкипажный катер
Безэкипажный катер разработан для обеспечения транспортной безопасности и экопатрулирования водных объектов. Разработку ПО и его тестирование осуществляет команда транспортного комплекса Москвы.
На базе опытного образца уже проверены возможности:
— автономного движения и обхода препятствий;
— обследования конструкций гидротехнических сооружений на наличие посторонних предметов;
— детекции людей в воде;
— сбрасывания спасательного круга с удержанием позиции около человека в воде и связью с диспетчером;
— фотовидеофиксации превышения скорости судов, наличия регистрационных знаков и чрезвычайных событий на судах, включая задымления, столкновения;
— постоянного видеонаблюдения в режиме реального времени;
— пресечения правонарушений через громкоговорители.
В навигацию 2026 года также испытают катера для экомониторинга акватории Москвы-реки, включая изучение рельефа и создание трехмерной модели дна, оценку качества воды, выявление загрязнений и определение объема донных отложений.
В этом году на Московской верфи планируется произвести до 10 катеров, из которых 5 — для МВД России с целью выявления и фиксации правонарушений на воде, причалах и набережных города. Еще до 5 катеров будут использовать для экологического патрулирования. В 2027 году планируется производство еще 15 безэкипажных катеров.
