В Ленинградской области завершена уборка зерновых культур

По предварительным данным комитета по АПК Ленинградской области, в сельскохозяйственных организациях собрано 142,1 тыс. тонн зерна, идет доработка культур.

Средняя урожайность — 34,5 ц/га, что почти на 20% выше средних значений по России.

В условиях засушливого лета предприятия, которые серьезно подходят к растениеводству, сумели обеспечить высокую урожайность. Лидерами по продуктивности на сегодняшний день являются фермерское хозяйство Сергея Кузьмина с урожайностью 51,4 ц/га, компании «Идаванг Луга», «Рабитицы», «Русское поле», «Рапти», показавшие урожайность выше 40 ц/га В Ленинградской области выращивается фуражное зерно, которое является основой белковых кормов для животных, что позволяет снизить себестоимость производства молока и мяса.

© lenobl.ru