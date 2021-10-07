Ростех получил лицензию на серийную 3D-печать авиакомпонентов

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Центр аддитивных технологий Госкорпорации Ростех получил лицензию Минпромторга России на серийное производство изделий аддитивным методом. Это первое российское предприятие, подтвердившее свои компетенции по массовой промышленной 3D-печати в интересах авиационной индустрии.

Лицензия позволяет серийно изготавливать и испытывать комплектующие для гражданских авиалайнеров, вертолетов и двигателей.

«Авиастроение — одна из наиболее наукоемких отраслей промышленности, к которой предъявляются повышенные требования безопасности. Лицензия подтверждает соответствие этим требованиям и позволяет изготавливать продукцию серийно. Это новый важный этап развития аддитивных технологий и российской авиационной промышленности», — прокомментировал генеральный директор АО «ЦАТ» Владислав Кочкуров.

Благодаря промышленной 3D-печати возможно сократить срок изготовления отдельных комплектующих с шести месяцев до трех недель. Кроме того, комплектующие, изготовленные аддитивным способом, отличаются меньшей массой при сохранении функциональных свойств. Это позволяет повысить полезную нагрузку и улучшить другие характеристики воздушных судов.

Сегодня предприятием освоено производство 450 видов деталей. ЦАТ обладает наиболее крупным парком оборудования для 3D-печати в России — 41 единицей аддитивного и вспомогательного оборудования.