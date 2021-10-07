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Производство

Ростех получил лицензию на серийную 3D-печать авиакомпонентов

 © rostec.ru

Центр аддитивных технологий Госкорпорации Ростех получил лицензию Минпромторга России на серийное производство изделий аддитивным методом. Это первое российское предприятие, подтвердившее свои компетенции по массовой промышленной 3D-печати в интересах авиационной индустрии.

Лицензия позволяет серийно изготавливать и испытывать комплектующие для гражданских авиалайнеров, вертолетов и двигателей.

«Авиастроение — одна из наиболее наукоемких отраслей промышленности, к которой предъявляются повышенные требования безопасности. Лицензия подтверждает соответствие этим требованиям и позволяет изготавливать продукцию серийно. Это новый важный этап развития аддитивных технологий и российской авиационной промышленности», — прокомментировал генеральный директор АО «ЦАТ» Владислав Кочкуров.

Благодаря промышленной 3D-печати возможно сократить срок изготовления отдельных комплектующих с шести месяцев до трех недель. Кроме того, комплектующие, изготовленные аддитивным способом, отличаются меньшей массой при сохранении функциональных свойств. Это позволяет повысить полезную нагрузку и улучшить другие характеристики воздушных судов.

Сегодня предприятием освоено производство 450 видов деталей. ЦАТ обладает наиболее крупным парком оборудования для 3D-печати в России — 41 единицей аддитивного и вспомогательного оборудования.
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-polu...eriynuyu-3d-pechat-aviakomponentov/

Москва, Ростех, аддитивные технологии, авиастроение
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    07.10.2118:56:37

    К этой новости еще одна:

    На «ОДК-Авиадвигатель» пройдёт реконструкция для изготовления опытной партии двигателей ПД-35

    Пермское предприятие «ОДК-Авиадвигатель» проводит тендер по созданию технологии и рабочей конструкторской документации в рамках проекта «Реконструкция сборочно-испытательного производства для изготовления опытной партии двигателей ПД-35». Результатом работы должны стать пояснительная записка и 3D-модель цеха. Стоимость работ оценена в 172 млн рублей.

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    https://aviatio...igatelej-pd-35/

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:57 07.10.21
    #1240947
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