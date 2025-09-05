В небо над Комсомольском-на-Амуре поднялся Superjet 100 не просто построенный из отечественных комплектующих, но еще и по полностью серийной технологии. То есть именно так будут строиться серийные лайнеры. Хотя почему будут, они уже строятся.

Но все СМИ как под копирку опубликовали пресс-релиз Ростеха, и осталось за скобками, что это за борт, для чего он построен. Признаться, я и сам еще не до конца понял, для меня этот полет стал полной неожиданностью, ведь до сих пор заявлялось, что в испытаниях будет участвовать 3 лайнера. Поэтому, если у читателей есть какие-то уточняющие сведения или мнения, добро пожаловать в комментарии.

Если вы тоже уже запутались в «полностью отечественных» Суперджетах, напоминаю. В испытаниях импортозамещенного лайнера участвуют 3 борта. Первый, который полетел еще в 2023 году был лайнер с отечественными бортовыми системами, но с российско-французскими двигателями SaM-146. В марте 25 года к нему присоединился самолет «наоборот» — борт с импортными бортовыми системами, но с нашими двигателями ПД-8. В апреле взлетел долгожданный третий борт, он был уже полностью и с отечественными двигателями и с отечественным бортовым оборудованием.

И вот теперь, в небо поднялся полностью отечественный лайнер, который имеет полностью серийный облик, то есть такой именно и будет производиться на заводе — у него отечественные и бортовые системы, и двигатели и построен он на той же линии, точно так же, как будут далее строится его серийные собратья.

Многие называют этот лайнер первым серийным. Я все же более осторожен, так как считаю, что серийный лайнер это тот, который построен для конкретного заказчика, то есть построен по твердому контракту. Будет ли этот лайнер передан заказчику, не сообщается. Но вполне возможно, ведь производство давно уже идет, и в различной степени готовности находятся уже 24 серийные машины SJ-100, сообщают в Ростехе.

Но судя по этому видео, опубликованному на канале ОАК, взлетевший сегодня лайнер как раз первый их тех самых 24, которые находятся в постройке.

То есть Андрей Сойнов, директор Производственного центра ПАО «Яковлев», говорит о том, что с этого лайнера начинается накопление бортов, для передачи заказчикам после окончания сертификации. Таком образом, если это так, то у этого конкретного лайнера есть реальный будущий эксплуатант, а значит его можно назвать серийным. Но пока прямого заявления от ОАК я не слышал.

Ну и в заключении душевное видео от ОАК — момент то и правда исторический!