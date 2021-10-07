Новый путепровод разгрузил М-4 «Дон» в районе Сальского кольца в Ростовской области
Под Батайском в Ростовской области на М-4 «Дон» завершено строительство 138-метрового путепровода над одноуровневой кольцевой развязкой «Сальское кольцо». 4 октября по новому инженерному сооружению открыто движение.
Объект возведен в рамках реализации инфраструктурного проекта «Обход Аксая». Развязка входит в I-II этапы реконструкции М-4 «Дон» на км 1072 — км 1091.
Автомобильные потоки разведены в разных уровнях: транзитный транспорт по направлению Краснодар — Москва и Москва — Краснодар запущен над сальским кольцом, местное движение проходит внизу.
Новая схема организации движения положительно отразится на дорожной обстановке и позволит увеличить пропускную способность этого участка трассы с 8 до 100 тысяч автомобилей в сутки.
Вместе с тем реконструкция участка М-4 «Дон» с 1072-го по 1091-й км продолжается. До технической категории I-Б его планируется довести уже через год с небольшим. Тогда автомобилисты получат 21 км освещенной дороги без пересечений в одном уровне и без светофоров. В объект включены восемь мостов и путепроводов, надземный пешеходный переход. Генеральной подрядной организацией строительства является АО «Донаэродорстрой».
Напомним, проектом «Обход Аксая» предусмотрена реконструкция двух участков федеральной трассы М-4 «Дон» и новое строительство 35 км обхода города-спутника южной столицы.
Первый реконструированный участок от Новоперсиановки до развязки на Новочеркасск был открыт в декабре 2020 года. Заказчик строительства и реконструкции — госкомпания «Автодор».
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