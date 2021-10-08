ООО «Курганхиммаш» отгрузил крупную партию теплообменных аппаратов.
ООО «Курганхиммаш» завершил отгрузку крупной партии теплообменных аппаратов для Харасавейского ГКМ.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ImrdKBIS7rc
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