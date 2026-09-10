Сердце установки стабилизации: две колонны отгружены заказчику.

ООО «Курганский завод химического машиностроения» отгрузил крупногабаритное колонное оборудование для новой установки подготовки конденсата, возводимой в Республике Саха (Якутия). Отправка техники стала важным этапом в реализации масштабного инвестиционного проекта, направленного на увеличение объемов переработки углеводородного сырья в регионе.

В рамках заключенного контракта завод «Курганхиммаш» изготовил две колонны — деэтанизации и стабилизации. Это сердце установки, которое находится в основе технологической схемы подготовки конденсата. Именно в нем происходит разделение сырьевой смеси на фракции. Колонна деэтанизации удаляет легкие углеводороды (этан, метан), а колонна стабилизации доводит продукт до нужных показателей, обеспечивая требуемое давление насыщенных паров. Без этих аппаратов получение стабильного газового конденсата и ШФЛУ, пригодных для безопасного хранения и транспортировки, невозможно.

Учитывая внушительные размеры и вес изделий, а также ограничения по логистике, доставка корпусов колонн осуществляется частями с последующей стыковкой и сваркой уже на строительной площадке заказчика.

Изготовленное оборудование имеет блочно-комплектное исполнение, что значительно упрощает и ускоряет монтаж на удаленном объекте.

В объем поставки входят: технологические блоки с запорно-регулирующей арматурой, контрольно-измерительные приборы и автоматика, электрообогрев и теплоизоляция, шахтная лестница, а также полный набор вспомогательных конструкций (площадки обслуживания, переходы и технологические трубопроводы).

Проведены все необходимые контрольные сборки, обеспечена максимальная заводская готовность, колонны готовы к работе в суровом климате Якутии.