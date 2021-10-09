Челябинское предприятие выпустило новые модели вакуумных илососных машин

МВС-10 КАМАЗ-65115 NG © vektornpo.ru

Как сообщила пресс-служба НПО «Вектор», завод «Вектор» выпустил новые модели вакуумных илососных машин серии NG, предназначенных для сбора коммунальных отходов с поверхности земли, из приямков и заглубленных емкостей, очистки колодцев, ливневых и канализационных сетей, отстойников от ила и транспортировки собранной массы к местам утилизации.

В середине марта 2021 года компания сообщила о выпуске и отгрузке заказчикам в Москве и Воронеже новых моделей вакуумных илососных машин на шасси КАМАЗ.

Компанией была представлена новая модификация вакуумной илососной машины серии NG с цистерной объемом 10 куб. м: МВС-10 на шасси КАМАЗ-65115 (6×4, 300 л. с., Евро-5).

Машина может оснащаться насосами различной модификации отечественного и зарубежного производства (PNR-122, КО-505, PVT-400, ВК-6М2, НВР-8/3).

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Также компанией была представлена новая модификация вакуумной илососной машины с цистерной объемом 10 куб. м: МВС-10 на шасси КАМАЗ-53605 NG (4×2, 285 л. с., Евро-5).

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bEStZLNmQt0

Машина может оснащаться насосами PNR-122, LC-420, LC-580, PR-150, DL-180/250.

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1 февраля 2021 года компания представила новую мультифункциональную модель илососа серии «Геркулес» с цистерной объемом 18+2 куб. м МВС-18+2 ГЕРКУЛЕС NEXT на шасси МАЗ-6312C9 (6×4, 420 л. с., Евро-5).

Новая модель оснащена насосом PVT-400 (2600 м3/час).

В настоящий момент компания освоила выпуск 29 моделей илососных машин на базе КАМАЗ, МАЗ, ISUZU.