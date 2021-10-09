В КБР вводятся в эксплуатацию мелиорируемые земли

© mcx.gov.ru

С начала 2021 года в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» сельхозтоваропроизводителями Кабардино-Балкарии установлена 41 широкозахватная дождевальная машина, введено в эксплуатацию 4,1 тыс. га орошаемых земель.

Всего в 2021 году в Кабардино-Балкарии запланировано ввести в эксплуатацию 4,72 тыс. га мелиорируемых земель.

В 2021 году на развитие мелиорации в рамках «Экспорта продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» ожидается направить почти 356 млн рублей бюджетных средств.

На текущую дату земледельцам Кабардино-Балкарии в виде субсидий по указанному направлено уже перечислено 294 млн рублей бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета — 291 млн рублей и из бюджета республики — 3 млн рублей.