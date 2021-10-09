Вологодская компания выпустила новые модели автоцистерн для перевозки пищевых жидкостей

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В 2021 году вологодская компания ООО «Вологодские машины», выпускающая автоцистерны, прицеп-цистерны и полуприцеп-цистерны для перевозки и временного хранения пищевых жидкостей, представила новые модели автоцистерн для перевозки пищевых жидкостей.

В начале июня 2021 года компанией была изготовлена новая модель четырехсекционной четырехосной полуприцеп-цистерны на подкатной тележке самонесущей конструкции объемом 27000 литров.

Цистерна была отправлена заказчику в Алтайский край.

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В конце августа 2021 года компания сообщила о выпуске новой модели полуприцеп-цистерны объемом 26 000 л, изготовленную на шасси полуприцепа PS-24P производства АО «ВОМЗ» .

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В начале августа 2021 года компания изготовила и отправила заказчику новую модель автоцистерны объемом 14000 л, с термоизолированными экологическими коробами вокруг каждой горловины, изготовленную на шасси КАМАЗ 65207.

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В начале июля 2021 года компания сообщила о выпуске новой модели полуприцеп-цистерны объемом 25200 л.

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В начале мая компания изготовила новую модель трехсекционной автоцистерны с объемом цистерны 9 600 л, изготовленную на шасси КАМАЗ 65115 с газобалонным двигателем.