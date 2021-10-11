«Никольский завод светотехнического стекла» освоил новую технологию изготовления плафонов
Плафоны серии «Ладера» © www.instagram.com
«Никольский завод светотехнического стекла» успешно освоил технологию изготовления плафонов из термостойкого боросиликатного стекла.
Этот вид стекла славится своим исключительным качеством, повышенной прочностью и более легким весом.
Изготовление стеклянных плафонов возможно из окрашенного, матированного, прозрачного стекла.
Плафоны из серии «Полусфера» © www.instagram.com
Плафоны из серии «Цилиндр» © www.instagram.com
Плафоны из серии «Эллипсоид» © www.instagram.com
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