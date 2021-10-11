«Никольский завод светотехнического стекла» освоил новую технологию изготовления плафонов

Плафоны серии «Ладера» © www.instagram.com

«Никольский завод светотехнического стекла» успешно освоил технологию изготовления плафонов из термостойкого боросиликатного стекла.

Этот вид стекла славится своим исключительным качеством, повышенной прочностью и более легким весом.

Изготовление стеклянных плафонов возможно из окрашенного, матированного, прозрачного стекла.

Плафоны из серии «Полусфера» © www.instagram.com

Плафоны из серии «Цилиндр» © www.instagram.com

Плафоны из серии «Эллипсоид» © www.instagram.com