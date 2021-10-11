Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

«Никольский завод светотехнического стекла» освоил новую технологию изготовления плафонов

Плафоны серии «Ладера»Плафоны серии «Ладера» © www.instagram.com

«Никольский завод светотехнического стекла» успешно освоил технологию изготовления плафонов из термостойкого боросиликатного стекла.

Этот вид стекла славится своим исключительным качеством, повышенной прочностью и более легким весом.

Изготовление стеклянных плафонов возможно из окрашенного, матированного, прозрачного стекла.

Плафоны из серии «Полусфера»Плафоны из серии «Полусфера» © www.instagram.com

Плафоны из серии «Цилиндр»Плафоны из серии «Цилиндр» © www.instagram.com

Плафоны из серии «Эллипсоид»Плафоны из серии «Эллипсоид» © www.instagram.com
Источник: https://www.instagram.com/p/CLqlnejhzVq/?utm_source=ig_web_copy_link

  • nzss
  • 0
стеклянные плафоны, НЗСС, Никольский завод светотехнического стекла, боросиликатное стекло
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,