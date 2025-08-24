Новое российское термоупрочненное силикатное стекло для ВСМ
Российское предприятие НПП «Технология» имени Ромашина (г. Обнинск Калужской области) изготовило и поставило летом 2025 года первые комплекты нового бокового остекления для кабин машиниста новых отечественных метропоездов и локомотивов. Изделия производятся из термоупрочненного силикатного стекла с энергосберегающим покрытием с низкой теплопроводностью и высокими звукоизолирующими свойствами.
Интересна также исключительная прочность нового отечественного остекления в ходе динамических испытаний на удар тяжёлым предметом на высокой скорости движения. Так, лобовое стекло, созданное для электровоза ЭП20 «Олимп», успешно выдержало испытание на скорости 360 км/ч, а экспериментальная композиция из силикатного стекла и оптического поликарбоната — на скорости свыше 500 км/ч! Последнее решение предназначено для новых российских высокоскоростных поездов, которые разрабатывают сейчас на Урале для первой ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
Предприятие из Обнинска обладает компетенциями в области производства крупногабаритных легких и прочных изделий конструкционной оптики. Завод обеспечивает около 70% потребностей российского рынка остекления кабин локомотивов. Продукция НПП «Технология» имени Ромашина также применяется на метропоездах «Москва-2024» Московского метрополитена.
