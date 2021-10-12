ОСК передала в состав ВМФ России подводную лодку «Магадан»

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На АО «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК) прошла церемония передачи в состав Военно-морского флота РФ большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3.

Подводная лодка «Магадан» была заложена 1 ноября 2019 года и стала третьей в серии из шести субмарин для Тихоокеанского флота. Её спуск на воду состоялся 26 марта 2021 года.

Генеральный директор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков назвал досрочную передачу подводного корабля прекрасным трудовым подарком ко Дню рождения завода.

— Подводная лодка «Магадан» была заложена в ноябре 2019 года. Не прошло и двух лет, как мы поднимаем на ней флаг. Это хороший темп, который адмиралтейцы сохранят при строительстве всей серии для Тихоокеанского флота, — подчеркнул глава предприятия.

В своей речи ВРИО начальника главного штаба ВМФ Михаил Неупокоев отметил, что на протяжении многих лет Военно-морской флот страны последовательно наращивает боевой состав, совершенствует боевые возможности группировок войск и сил.

— Сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение, — заявил Михаил Неупокоев. — Мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль, большую подводную лодку «Магадан». Много дел предстоит кораблю и его экипажу, прежде чем он войдет в родную гавань Владивосток: отработка и сдача полного курса задач боевой подготовки, ввод в состав боеготовых сил военно-морского флота, длительный межфлотский переход.

Контр-адмирал выразил уверенность, что экипаж подводной лодки «Магадан» с достоинством справится со всеми стоящими перед ним задачами: «В назначенный день подводная лодка встанет к родному причалу, заняв достойное место в составе подводных сил Тихоокеанского флота. Дальше начнется трудная, но почетная боевая работа по защите морских рубежей на востоке нашей страны».

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