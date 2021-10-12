Автоматизированная система управления тепловыми пунктами «Круг-2000»

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Модульная интегрированная SCADA система «Круг-2000» российского производства — средство для построения автоматизированных систем управления объектами предприятий, систем телемеханики, решения задач учёта энергоресурсов и диспетчеризации. Является 100% импортозамещающим продуктом.

SCADA система «Круг-2000» — это мощный, современный инструмент быстрой и качественной разработки АСУТП, в котором воплощён более чем двадцатилетний опыт создания систем автоматизации для различных отраслей, включая энергетику, газовую, нефтяную, химическую, пищевую промышленности, стройиндустрию, ЖКХ, теплосети, водоканалы и т. д.

SCADA система «Круг-2000» управляет опасными объектами предприятий таких крупных компаний как ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ, СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ТРАНСНЕФТЬ, Т Плюс, Интер РАО, ФОРТУМ, Э.ОН Россия и т. д.

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«КРУГ» — научно-производственная фирма, создана в 1992 г., одна из крупных инжиниринговых компаний России в области промышленной автоматизации. НПФ «КРУГ» — разработчик и поставщик современных комплексных систем автоматизации и отраслевых решений: • АСУ «под ключ» (АСУ ТП, АСКУЭ, АСКУТ, АСКУГ, АСОДУ и другие)

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Промышленные контроллеры российского производства DevLink-C1000 предназначены для создания «легких» и «средних» АСУ ТП, а также могут применяться в составе больших, сложных систем.

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Универсальный свободно программируемый промышленный контроллер DevLink-C1000 осуществляет информационный обмен с верхним уровнем по общепринятым протоколам и стандартам (MODBUS, OPC, МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-5-101).

В сочетании с модулями ввода-вывода DevLink-A10 контроллер DevLink-C1000 способен опрашивать различные датчики и приборы (термопары, термосопротивления, приборы с унифицированным токовым выходом и т. д. ) и формировать управляющие воздействия. ПЛК способен опрашивать множество различных приборов и считывать архивы.

Высокопроизводительный 32-разрядный процессор на базе архитектуры ARM9 (с частотой 400 Мгц) в сочетании с быстрой памятью и специально оптимизированной под данную платформу системой реального времени контроллера (СРВК) позволяют достичь высокого уровня быстродействия.

Контроллер DevLink-C1000 внесен в Госреестры средств измерений РФ и Республики Казахстан. Межповерочный интервал — 4 года.