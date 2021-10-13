© kp40.ru

13 октября в Калуге открылся новый госпиталь для больных коронавирусом на территории инфекционной больницы на Грабцевском шоссе.

В госпитале 4 лечебных корпуса, реанимационное отделение, собственная кислородная станция, котельная. Корпуса оборудованы высокотехнологичным оборудованием. К каждой койке подведен кислород.

Госпиталь максимально может вместить 450 пациентов.

© kp40.ru

Госпиталь включает в себя следующие объекты:

отделение реанимации и интенсивной терапии,

лечебные отделения

операционный блок на две операционные, в том числе одну рентгенографическую операционную,

санитарные пропускники;

чистую зону для временного нахождения медицинского персонала,

дезинфекционную станцию и прачечную,

помещения для обеззараживания медицинских отходов класса Б, В;

контрольно-пропускные пункты;

станцию санитарной обработки транспорта;

кислородную станцию объемом 12 тонн.

Общая площадь корпуса — 6000 квадратных метров.

Строительство госпиталя из быстровозводимых конструкций велось с весны 2021 года. Только в приобретение вложено 145 миллионов рублей.

Новый ковидный госпиталь начал принимать первых пациентов.

© kp40.ru

© kp40.ru

© kp40.ru

© kp40.ru

© kp40.ru