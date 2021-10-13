В Калуге открылся новый госпиталь для больных коронавирусом
13 октября в Калуге открылся новый госпиталь для больных коронавирусом на территории инфекционной больницы на Грабцевском шоссе.
В госпитале 4 лечебных корпуса, реанимационное отделение, собственная кислородная станция, котельная. Корпуса оборудованы высокотехнологичным оборудованием. К каждой койке подведен кислород.
Госпиталь максимально может вместить 450 пациентов.
Госпиталь включает в себя следующие объекты:
- отделение реанимации и интенсивной терапии,
- лечебные отделения
- операционный блок на две операционные, в том числе одну рентгенографическую операционную,
- санитарные пропускники;
- чистую зону для временного нахождения медицинского персонала,
- дезинфекционную станцию и прачечную,
- помещения для обеззараживания медицинских отходов класса Б, В;
- контрольно-пропускные пункты;
- станцию санитарной обработки транспорта;
- кислородную станцию объемом 12 тонн.
Общая площадь корпуса — 6000 квадратных метров.
Строительство госпиталя из быстровозводимых конструкций велось с весны 2021 года. Только в приобретение вложено 145 миллионов рублей.
Новый ковидный госпиталь начал принимать первых пациентов.
Источник: https://www.kp40.ru/news/society/85317/
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13.10.2119:49:34