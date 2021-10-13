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Медучреждения

В Калуге открылся новый госпиталь для больных коронавирусом

 © kp40.ru

13 октября в Калуге открылся новый госпиталь для больных коронавирусом на территории инфекционной больницы на Грабцевском шоссе.

В госпитале 4 лечебных корпуса, реанимационное отделение, собственная кислородная станция, котельная. Корпуса оборудованы высокотехнологичным оборудованием. К каждой койке подведен кислород.

Госпиталь максимально может вместить 450 пациентов.

 © kp40.ru

Госпиталь включает в себя следующие объекты:

  • отделение реанимации и интенсивной терапии,
  • лечебные отделения
  • операционный блок на две операционные, в том числе одну рентгенографическую операционную,
  • санитарные пропускники;
  • чистую зону для временного нахождения медицинского персонала,
  • дезинфекционную станцию и прачечную,
  • помещения для обеззараживания медицинских отходов класса Б, В;
  • контрольно-пропускные пункты;
  • станцию санитарной обработки транспорта;
  • кислородную станцию объемом 12 тонн.

Общая площадь корпуса — 6000 квадратных метров.

Строительство госпиталя из быстровозводимых конструкций велось с весны 2021 года. Только в приобретение вложено 145 миллионов рублей.

Новый ковидный госпиталь начал принимать первых пациентов.

 © kp40.ru

 © kp40.ru

 © kp40.ru

 © kp40.ru

 © kp40.ru
Источник: https://www.kp40.ru/news/society/85317/

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новое медучреждение, Калужская область
  • Нет аватара termometrix
    13.10.2119:49:34

    Я не знаю другую страну в мире, другую государственную администрацию в мире, которая так заботится о своем населении, чтобы защитить его от коронавируса и других заболеваний.

    Государственные и местные органы власти продолжают прилагать огромные усилия для лечения и профилактики коронавируса.Они заботятся о комфорте пациентов.

    Сотни сверхсовременных новых медицинских центров были построены в течение полутора лет, российская наука дала человечеству три великолепных вакцин против коронавируса, а также много лекарств против других инфекций,болезней.К сожалению, граждане России до сих пор не отдают должного понимания происходящего с эпидемией.Средств и условий для лечения и спасения человеческой жизни в России предостаточно, но гражданской воли нет…

    Отредактировано: termometrix~19:59 13.10.21
    #1241276
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