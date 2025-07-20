В Калуге открылась новая детско-взрослая поликлиника

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На Правобережье в Калуге прошло долгожданное открытие новой поликлиники.

Находится она в здании № 9 на Сиреневом бульваре.В смену туда сможет прийти 650 человек: 400 из которых — во взрослое отделение, а остальные 250 — в блок для детей. Ещё одним отделением стала женская консультация.

Оснащено здание более чем восьмью тысячами единиц различного медицинского оборудования и изделий медназначения. Закупили их на субсидии в размере 1,588 миллиарда рублей. Среди них: томографы, маммограф, флюорограф, рентгеновский аппарат и многое другое.

© znamkaluga.ru

© znamkaluga.ru

© znamkaluga.ru

© znamkaluga.ru

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© kaluga-poisk.ru

© znamkaluga.ru

© znamkaluga.ru

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