Нацпроект помогает производствам расти

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Предприятие «Северная компания» из города Мурино Всеволожского района Ленинградской области более чем в два раза увеличило количество производимых газорегуляторных пунктов. Они широко применяются для газификации многоквартирных домов, районов, промзон. Кроме того, вступив в национальный проект «Производительность труда» при поддержке Федерального центра компетенций, компания увеличила выработку пилотного потока на 50%.

В качестве эталона был выбран производственный поток изготовления ШРП (шкафной газорегуляторный пункт) с долей выручки 16%. Технологическое оборудование используется для понижения и плавного регулирования входного давления газа в зависимости от потребления. Его активно применяют в службах газового хозяйства разных регионов России для управления сезонными режимами газоснабжения. Его производство также является частью приоритетной национальной программы газификации РФ.

На первом этапе экспертами ФЦК совместно с коллективом предприятия была проделана работа по диагностике и оцифровке каждого передела в технологической цепочке. Она показала точную производительность рабочих мест, какой потолок по выработке у данной площадки, загрузку каждого сотрудника в зависимости от объема заказа изделий.

«Мы провели балансировку персонала и операций в потоке, исключили петли и возвращения, что позволило на 55% сократить время протекания процесса. Но самое главное, пожалуй, то, что мы создали систему управления производством по принципам just in time (точно вовремя). Производство стало прозрачным и понятным, проблемы в системе не умалчиваются, а решаются оперативно командой предприятия», ― рассказал старший руководитель проекта ФЦК Владимир Михайлов.

Еще одним эффективным решением стало создание производственной ячейки, которое решило проблему по сборке и сварке газовых линеек. Проанализировав диаграмму спагетти, или перемещений в потоке, эксперты пришли к решению перенести рабочие места сварщиков, со второго этажа цеха на первый, в непосредственной близости от слесарного участка. Исключили перемещение деталей между двумя этажами цеха с 21 до нуля в смену при производстве газовых линеек. Принятые меры исключили возвраты на рабочие места и пересечения потоков, за счет закрепления за рабочими местами этапов сборки и сварки изделия.

Как отметил начальник производства ШРП и руководитель рабочей группы Максим Гвоздилов, проект помог команде предприятия по-другому взглянуть на процессы, которые складывались исторически, переосмыслить систему и перейти от запуска в производство партиями к потоку единичных изделий.

К национальному проекту «Производительность труда» подключились уже 42 предприятия Ленинградской области, 20 из которых завершили активную стадию реализации и приступили к самостоятельной работе. Участниками нацпроекта «Производительность труда» могут стать предприятия из числа обрабатывающих производств, сельского хозяйства, из сферы транспорта, торговли, строительства. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.

Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране.