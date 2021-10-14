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Комсомольск-на-Амуре по праву считается промышленной столицей Дальнего Востока. Здесь варят сталь и перерабатывают нефть, строят корабли и самолёты. А ещё это транспортный узел, который играет важную роль в обеспечении устойчивой работы БАМа. Комсомольск-на-Амуре — второй по величине город Хабаровского края и пятый на Дальнем Востоке России. Расположен на левом берегу Амура, в 300 км от Хабаровска и в 6000 км от Москвы.

1. Город расположен на пересечении транспортных путей: в западном направлении — БАМ, северо-восточном — водный путь по реке Амур до Николаевска-на-Амуре и далее в Охотское море, газо- и нефтепроводы с Сахалина; восточном — железная дорога до морского порта Ванино и Советская Гавань; и юго-западном — река Амур, железная и автомобильная дороги до Хабаровска.

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2. Строительство города было обусловлено необходимостью возведения судостроительного и авиационного заводов — форпостов оборонной промышленности Дальнего Востока. В мае 1932 года на берег Амура у села Пермское высадился десант первостроителей. Вскоре здесь развернулась большая стройка, на которой трудились как вольнонаёмные, включая комсомольцев, так и заключённые. Город юности, как его называли неофициально, разрастался: уже в 1939 году в нём проживали более 70 тыс. человек. К тому времени сюда пришла железная дорога, протянутая от Транссиба.

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3. Город протянулся вдоль левого берега реки Амур более чем на 30 км. Своим фасадом он обращен к реке, ширина русла которого в черте города достигает 2,5 км.

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4. Сейчас в городе проживает более 240 тысяч человек, это пятая часть от общей численности населения Хабаровского края.

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5. По объёмам выпуска город является самым крупным промышленным центром Дальнего Востока. Авиационное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина (ОАО «КнААПО») выпускает истребители Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, новейший Су-57 и их модификации, а также пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100; Амурский судостроительный завод — строит подводные лодки и боевые надводные корабли для ВМФ, а также суда различного класса и назначения. Это единственное предприятие на Дальнем Востоке, имеющее базу для строительства кораблей с ядерной энергетической установкой; металлургический завод «Амурметалл» специализируется на чёрной металлургии; Комсомольский НПЗ — крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс на Дальнем Востоке.

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6. По Генеральному плану в городе было предусмотрено строительство 10 высотных зданий с башнями и шпилями, формирующих силуэт города. Из трёх воплощенных проектов первым стал этот жилой дом на проспекте Мира.

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7. Проспект Мира.

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8. Комсомольск-на-Амуре делится на две исторические части: Дзёмги, который появился при строительстве авиазавода и центральный, либо «город», в котором главным предприятием был судостроительный завод.

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9. Дом со шпилем — символ города.

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10. Ядром композиции является угловая башня ступенчатой формы, завершённая шпилем.

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11. Шпиль башни увенчан бронзовой звездой.

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12. Жилой дом был построен в 1956 году для работников завода Амурсталь. Раньше на фасаде дома со стороны проспекта Ленина размещена надпись «Труд в СССР есть дело чести доблести и геройства».

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13. Площадь Ленина — главная площадь города.

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14. Название город получил в память о комсомольцах-первостроителях города на Амуре. Неофициально имеет наименование «город Юности». В разговорной речи распространено название «Комса».

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15. Жилой дом с большой аркой по адресу улица Кирова, 31. Построен в 1937 году для работников судоверфи. Первый кирпичный многоквартирный жилой дом города.

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16. Дворец культуры судостроителей.

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17. Площадь Юности на пересечении проспекта Мира и аллеи Труда.

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18. Граффити «Самолёт Сухой Суперджет 100». Производство этого самолёта, его окончательную сборку, осуществляет авиационный завод КнААЗ при непосредственном участии других заводов на территории России, где изготавливаются составные части SSJ 100.

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19. Мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне.

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20. Разница во времени с Москвой составляет 7 часов.

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21. Яблоневый сад. «Парашютка».

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22. Комсомольск-на-Амуре находится в своеобразном «оазисе» — амурской пойме, ширина которой достигает 20 км.

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