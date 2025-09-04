Подпишись
Открыт новый международный терминал аэропорта Хабаровска

4 сентября дан старт работе нового международного терминала аэропорта Хабаровска.

Проект по строительству терминала реализован АО «Хабаровский аэропорт» в рамках ТОР «Хабаровск» с применением механизмов господдержки, включая льготное финансирование по линии ВЭБ.РФ. Инвестиции в проект составили 6,1 млрд рублей. Создано 177 новых рабочих мест.

Аэропортовый комплекс оснащён 2 телетрапами, 7 лифтами различного назначения, 7 эскалаторами, 2 уровнями автоматизированной обработки багажа, 11 стойками регистрации, 30 кабинами паспортного контроля. Терминал рассчитан на обслуживание до 1 млн пассажиров в год при пропускной способности в 600 человек в час.

После ввода в эксплуатацию нового международного терминала объединенный аэровокзальный комплекс аэропорта Хабаровск стал крупнейшим на Дальнем Востоке. Его суммарная площадь теперь составляет 48 тыс. кв. метров.

