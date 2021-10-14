Поршневой авиадвигатель АПД-500 испытали пробежками и подлётами

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Этап наземной отработки демонстратора авиационного поршневого двигателя АПД-500 в составе экспериментального летательного аппарата на базе самолёта Як-18Т выполнили специалисты Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), сообщили в пресс-службе института.

Испытания, проходившие на аэродроме для малой авиации, состояли из запусков, отработки режимов, приёмистости двигателя и замера статической тяги на самолёте на привязи. Затем Як-18Т выполнил комплекс пробежек и подлётов. В ходе испытаний двигатель показал устойчивую работу и способность обеспечить необходимые лётные характеристики. Первый полёт ЛЛ Як-18Т с двигателем АПД-500 выполнит в конце 2021 — начале 2022 года.

Сейчас перед ЦИАМ стоит задача разработать техническое задание на проведение опытно-конструкторской работы по семейству двигателей, которые после запуска в серию смогут устанавливаться на летательные аппараты малой авиации, спортивные и учебно-тренировочные самолёты.

Параллельно ЦИАМ работает над созданием на базе АПД-500 двигателя-демонстратора АПД-А для лёгких самолётов акробатической категории. Работы ведутся в рамках НИР «Циркач». В настоящее время АПД-А готовится к испытаниям на стенде, которые пройдут не только «традиционным» способом, но и в перевернутом положении. Испытания АПД-А на летающей лаборатории на базе самолёта Як-52 запланированы на 2022 год.

Авиационный двигатель-демонстратор АПД-500 мощностью 500 л.с. разработан ЦИАМ на базе автомобильного мотора «Аурус» линейки двигателей Единой модульной платформы ФГУП «НАМИ». Для соответствия адаптированного двигателя требованиям авиационных правил в ЦИАМ был разработан ряд узлов и систем, обеспечивающих его безопасную работу в полёте.

Задачей НИР «Адаптация», заказчиком которой выступает Минпромторг России, являются подтверждение возможностей и оценка преимуществ создания отечественного авиационного двигателя на базе серийного автомобильного мотора по срокам и стоимости.