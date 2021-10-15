«ЗиО-Подольск» отгрузил оборудование для АЭС «Аккую»
АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил линию отвода конденсата главного Конденсатора паровой турбины для строящейся АЭС «Аккую». Оборудование произведено по французской технологии «ARABELLE» и предназначено для оснащения первого энергоблока АЭС, который будет укомплектован тихоходной турбиной.
Главный конденсатор турбины состоит более чем из одиннадцати укрупненных узлов. Один из них — это Линия отвода конденсата. Линия предназначена для отвода конденсата отработавшего пара, поступающего из конденсатосборника.
Поставка линии на АЭС «Аккую» осуществляется четырьмя укрупненными секциями. В последующем все четыре секции будут смонтированы в одну линию, которая будет проходить вдоль всего конденсатора. Ее длина составит порядка 24 метров (длина одной секции примерно 8 м). Ширина около 4 м, высота более 3 м. Ввиду негабаритности оборудование отгружалось автотранспортом.
Проект АЭС «Аккую» — первой атомной электростанции в Турецкой Республике — предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами поколения 3+ типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый. Строительство АЭС реализуется Госкорпорацией «Росатом» на условиях ВОО (Build — Own — Operate, или «строй — владей — эксплуатируй»).
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15.10.2111:36:57
15.10.2111:41:58