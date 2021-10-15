В Свердловской области открыли новое производство антивандальных сидений

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Компания «Сибеко» открыла в городе Березовский Свердловской области новое производство антивандальных сидений для общественного городского транспорта. Инвестиции в создание нового производства составили 174 млн рублей, из которых 75 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил государственный Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Предприятие организовало выпуск новых антивандальных пластиковых пассажирских сидений под брендом Espa мощностью 150 тысяч единиц в год. Сиденья Espa предназначены для автобусов, трамваев и троллейбусов. По требованию заказчика изделия могут иметь подлокотники, ограничители, разнообразную обивку и цвет. Они изготавливаются из отечественного композиционного материала, специально разработанного для применения в автомобилестроении.

Сиденья Espa надежны, прочны и устойчивы к высоким нагрузкам, обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров. Они максимально легкие (около 5 кг), что помогает снизить вес транспорта и тем самым уменьшить нагрузку на оси. За счет снижения массы перевозчик может увеличить количество посадочных мест в транспортном средстве.

Первая серийная партия продукции — более 18 000 кресел — поставлена на Павловский и Курганский автобусные заводы (входят в «Группу ГАЗ») для комплектации 550 автобусов вместимостью от 33 до 43 посадочных мест.

По данным предприятия, на рынке автомобильных пассажирских сидений в России преобладают иностранные компании. Запуск новой производственной линии поможет снизить долю присутствия зарубежных производителей в этом сегменте рынка.

В рамках этого займа ранее компания организовала новое производство сидений для железнодорожного транспорта, которые поставляются и на электропоезда «Ласточка», а также сидений для тракторов, комбайнов, экскаваторов и грузовых автомобилей, в том числе для производителей КАМАЗ, «Четра» и «Агромаш».