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Первый в Белгороде электробус работает на литий-титанатных аккумуляторных батареях, способных делать 20 тысяч циклов заряда-разряда, при этом обеспечивать быструю зарядку и работать при температурах до -40 градусов.

В электробусе установлено отопление и кондиционер, созданы условия для маломобильных пассажиров. Здесь 33 места для сидения, а всего он способен вместить до 85 человек. Масса электробуса — 18 тонн.

© www.belpressa.ru

Пока электробус выходит в рейсы в тестовом режиме. Он курсирует по маршруту М8. Брать пассажиров начнёт на следующей неделе.

Первую зарядную станцию для электробусов установили в посёлке Северном на базе Единой транспортной компании. Полное время зарядки — 15-25 минут. На полном заряде аккумуляторов электробус может проехать 50 км при максимальной скорости 80 км/час.

Станция представляет собой металлическую будку с Г-образным разъёмом для зарядки.

«Сам электробус меня очень порадовал! Едет тихо, мягко. Условия очень комфортны и для водителя, и для пассажиров. В нём коробка-автомат, и не нужно переключать скорости. При этом, несмотря на внушительные габариты, электробус достаточно быстро разгоняется и очень манёвренен!» — поделился впечатлениями от управления транспортом водитель электробуса Геннадий Балабанов.

В Белгороде проходит тестовую обкатку первый электробус - Изображение © belpressa.ru

В области уже работает пять зарядных станций для электромобилей, и теперь появилась зарядная станция для пассажирского транспорта.

«Мы с прошлого года активно развиваем зарядную инфраструктуру и уверены, что за этим направлением будущее. В этом году подписали трёхстороннее соглашение между ПАО „Российские сети“, ГК „Росатом“ и ПАО „КамАЗ“ о развитии электробусного движения в стране. И сегодня в Белгороде мы видим первую ласточку нашего взаимодействия», — рассказал главный советник гендиректора «Россети Цифра»

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Фото: Алексей Стопичев