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Инновации

Ученые ЮУрГУ разработали новый материал, способный защитить от радиации

 © susu.ru

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) предложили принципиально новый материал, на основе которого можно будет изготавливать специальные стекла для использования в медицинских отраслях, где необходимо применение радиации. Например, для лечения рака. Исследование опубликовано в журнале Optical Materials.

Обычно при лучевой терапии, широко применяющейся в онкологии для лечения злокачественных опухолей, используются экраны, шлемы и очки из специальных стекол. Это делается для защиты медицинского персонала, здоровых участков тела пациента и чувствительных элементов оборудования от радиации. Но часто в их состав входит свинец — опасный для человека и трудный для утилизации материал.

На замену ему ученые ЮУрГУ разработали материал, в основе которого находится химическое соединение из оксидов стронция и бора, а также диоксида теллура. Эта комбинация позволяет создавать стекла высокой плотности, вместе с этим обеспечивая эффективную защиту от гамма-излучения. В нем отсутствуют дорогостоящие компоненты, например церий, что делает его намного дешевле конкурентов.

«Мы предложили принципиально новый материал, которым можно заменить свинец, и показали, что он способен эффективно экранировать гамма-излучение. Стронций-борат-теллуритные стекла обладают как высокой плотностью, так и эффективным атомным номером. Оксид стронция также является оксидом тяжелого металла, и если его добавить к стеклу, то это повысит плотность материала, что является важным параметром в радиационной защите», — рассказала младший научный сотрудник лаборатории роста кристаллов ЮУрГУ Дарья Тишкевич.

Все эти преимущества позволяют использовать его не только в медицине, но и в космонавтике, атомной отрасли, при проведении научных исследований.

 © susu.ru

«Защита от ионизирующих излучений нужна не только в медицине, но и в атомной, авиакосмической и научной деятельности. Например, можно делать радиационно-защитные очки, шлемы, окна, иллюминаторы, ширмы и монтировать их в стены», — добавила Дарья Тишкевич.

https://www.sus...ya-zashchity-ot

Пост сделан с содействием блогера Лес!
Источник: https://scientificrussia.ru/article...erial-sposobnyj-zasitit-ot-radiacii

инновации, материаловедение
  • Clausson Clausson
    21.10.2118:53:40

    В советское время был популярный жанр в комедийных комиксах: «Зачем просто, если можно сложно».

    Очень похоже на это.

    Зачем использовать опасный свинец, давайте заменим его еще более опасным стронцием. А что б жизнь малиной не казалась добавим редкого и дорогого теллура.    

    Сразу прошу у всех кого обидел прощения, ибо химия для меня была закончена в средней советской школе и в подобных вещах я дуд-дубом. Рассматривайте тезис как мнение совершенно не компетентное. Или, что гораздо лучше, опровергните.

    Я ж не знаю, возможно же, что стронций только в виде щёлочноземельного металла это яд, а борат стронция это вообще витамины…

    #1241723
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