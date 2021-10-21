Миниатюра для: Производство дизельного топлива класса Евро-5 запустили в Новосибирской области © ksonline.ru

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В Новосибирской области состоялось торжественное открытие комплекса гидроочистки дизельных топлив Коченевского нефтеперерабатывающего завода ООО «ВПК-Ойл». Установка позволит производить до 300 тыс. тонн в год дизельного топлива класса Евро-5.

21 октября в р.п. Коченёво Новосибирской области запустили в работу новый комплекс гидроочистки дизельных топлив Коченевского НПЗ «ВПК-Ойл». Установка будет вырабатывать дизельное топливо класса Евро-5 для поставок в сети АЗС на территории Новосибирской области и за её пределами. Это первый комплекс подобного уровня, построенный для независимой нефтеперерабатывающей компании за Уралом.

«Уникальность установки, во-первых, в технологиях, которые в ней применяются. Во-вторых, в том, что подобного оборудования нет больше ни на одном независимом нефтеперерабатывающем предприятии Сибири и Дальнего Востока. Комплекс позволяет очищать дизельное топливо, получаемое в процессе переработки нефти до параметров, которые соответствуют дизельному топливу класса Евро-5. Это то топливо, которое высоко востребовано для легковых автомобилей на автозаправочных станциях. Таким образом, мы сейчас фактически выходим на современный европейский уровень по технологиям производства и по качеству выпускаемой продукции», — рассказал директор НПЗ «ВПК-Ойл» Дмитрий Потапенко.

В новый комплекс гидроочистки дизельных топлив входят три установки — производства водорода, отпарки кислой воды и очистки кислой нафты, а также непосредственно сама установка гидроочистки дизельных топлив. Пока в компании «ВПК-Ойл» не приводят данные об окончательном объеме инвестиций в новое оборудование, но отмечают, что речь идет о нескольких миллиардах рублей.

Стоит отметить, что работа комплекса полностью автоматизирована, его будут обслуживать более 100 специалистов с опытом работы на ведущих нефтеперерабатывающих заводах страны. Лицензиарами оборудования выступили зарубежные компании.

Общий вес металлоконструкций нового комплекса очистки составляет 3,6 тыс. тонн. При установке комплекса было забито 3923 сваи, залито 13,6 тыс. кубометров бетона. Протяженность силовых кабелей составила 99,6 км, создано 48 км трубопровода.

На новом комплексе оборудования компания планирует производить до 300 тыс. тонн дизельного топлива класса Евро-5 в год. В настоящее время у НПЗ «ВПК-Ойл» уже есть договоренности с сетями АЗС на поставку топлива в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.