В селе Спицевка на Ставрополье отремонтировали участковую больницу

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В селе Спицевка Грачевского округа после капремонта открывается участковая больница. Работы в ней проходились в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае».

«Здание больницы было построено в далеком 1929 году. Но первого серьезного ремонта дождалось три с половиной года назад. Тогда за бюджетные средств демонтировали и заменили крышу и отремонтировали левое крыло здания», — сообщает минздрав Ставрополья.В этом году в больнице удалось сделать полноценный ремонт. В здании заменили полы и уложили керамическую плитку. Также в больнице обновили стены, двери и окна. Установили светодиодное освещение и облицевали фасад всего здания вентилируемым керамогранитом. На проведение ремонта затратили 9,5 млн рублей.

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«Больница обслуживает около 5,5 тысяч жителей сел Спицевка и Красное, поселка Новоспицевский и хутора Базовый. Сейчас идет „переезд“ мебели, оборудования и документации в обновленное здание. А пациентов станут принимать уже со следующей недели», — отмечают в ведомстве.

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В целом в этом году в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае» в регионе реконструировали 118 поликлиник, участковых больниц, сельских амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов.

Напомним, в Михайловске до 2023 года появится поликлиника на 600 мест.