Встречайте новую звезду ПВО — комплекс «Викинг»
На прошедшей недавно десятой международной выставке военной техники «Партнер-2021» в Сербии особый интерес вызвали российские решения в сфере противовоздушной обороны. В частности, ЗРК «Викинг», который российской публике известен мало. А жаль, ведь, похоже, что это восходящая звезда отечественной оборонной промышленности. Расскажем о ней подробнее.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/m2AABj3zAas
Источник: https://vk.com/wall-166596029_128275
Читайте также...
- Испытания российской роботизированной беспилотной платформы «Маркер»
- Производство гусеничные шасси «TRACK» в Санкт-Петербурге выросло в 2 раза
- Более 500 единиц вооружения поступило в ракетные войска и артиллерию России в 2019 году
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
25.10.2105:26:25
25.10.2115:53:55