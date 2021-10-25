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Армия и Флот

Встречайте новую звезду ПВО — комплекс «Викинг»

На прошедшей недавно десятой международной выставке военной техники «Партнер-2021» в Сербии особый интерес вызвали российские решения в сфере противовоздушной обороны. В частности, ЗРК «Викинг», который российской публике известен мало. А жаль, ведь, похоже, что это восходящая звезда отечественной оборонной промышленности. Расскажем о ней подробнее.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/m2AABj3zAas
Источник: https://vk.com/wall-166596029_128275

армия, ПВО, технологии, вооружение
  • Нет аватара Tcheluskin
    25.10.2105:26:25

    Короче, речь о ЗРК Бук-М3. «Викинг» — экспортное название.

    ЗРК замечательный. Видео — чушь. «Обычно зенитные батареи применяют только один тип ракет… Особенность Викинга в том, что он способен одновременно применять ракеты трёх разных типов: ракеты с огневой установки, ракеты с пусковой установки, и ракеты с ещё двух пусковых установок.»

    Отредактировано: Tcheluskin~05:30 25.10.21
    #1241885
    • Комментарий удален
  • Нет аватара MishaBob
    25.10.2115:53:55

    Надо двигаться по пути разделения РЛС, пусковых установок и пунктов управления, с максимальным обменом данными между ними по различным каналам связи. Надо разделять на 3 машины, а не как сейчас все в одной. Все должно работать в движении на некотором удалении машин друг от друга.

    А то одно поражение врага и вся система 3 в 1 выведена из строя.

    Теже байрактары — во многих случаях наводят (за счет хорошей оптики) рой дешевых дроны-камикадзе типа израйльских нагор. — так уничтожен был ТОР-2М три дрона камикадзе в него влетели.

    А так поразили одну из нескольких РЛС — остальные еще в строю. пусковая подключается (информационно) к другой рлс.

    Разные типы пусковых — разные ракеты, для разных целей + целеуказание и информация для операторов дронов

    #1241916
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