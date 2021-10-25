На прошедшей недавно десятой международной выставке военной техники «Партнер-2021» в Сербии особый интерес вызвали российские решения в сфере противовоздушной обороны. В частности, ЗРК «Викинг», который российской публике известен мало. А жаль, ведь, похоже, что это восходящая звезда отечественной оборонной промышленности. Расскажем о ней подробнее.

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