В Байкальске построили новый мост через реку Солзан

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В Байкальске открыли новый двухполосный автомобильный мост через реку Солзан. Его длина — чуть больше 100 метров, ширина — восемь метров. Предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки, установлено архитектурное освещение. На эти цели из бюджетов разных уровней направили 300 миллионов рублей.Новый мост построен взамен предыдущего, который снесло паводком в 2019 году. Согласно проекту русло реки спрямили и углубили, что должно в дальнейшем исключить угрозу разрушения при паводках. Два берега реки Солзан разделяет около пятидесяти метров. Под разрушенным мостом проходили инженерные коммуникации города. Для обеспечения бесперебойного тепло- и водоснабжения жителей было принято решение перенести трубы на соседний вантовый мост, который был построен для нужд БЦБК и несколько лет не используется.