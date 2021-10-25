Ростсельмаш представил новую самоходную универсальную косилку

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На площадке выставки KazAgro, состоявшейся на прошлой неделе в Нур-Султане, Ростсельмаш провел официальную премьеру самоходной универсальной косилки второго поколения — KSU 2, сообщает пресс-служба компании.

Новинка 2021 года позволяет решать одновременно несколько задач. Она способна с высокой скоростью скашивать и укладывать в валок зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры, скашивать, плющить кормовые травы. Мощная, маневренная и многофункциональная машина идеально подходит хозяйствам, активно использующим раздельный способ уборки урожая и занимающимся животноводством. Ширина захвата техники: от 10,5 до 12,5 м. Мощность машины — 264 л.с.

Вместе с тем KSU 2 обладает самой высокой среди аналогов транспортной скоростью — 50 км/ч, рабочая скорость — 30 км/ч. Новое поколение самоходных косилок Ростсельмаш оснащается в базовой комплектации инновационной платформой агроменеджмента и контроля операций агромашин Агротроник. Опционально доступны РСМ Агротроник пилот 1.0, РСМ Ночное Видение.

Большой интерес посетителей стенда Ротсельмаш вызвал зерноуборочный комбайн TORUM 750, предназначенный для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Производительность машины — до 40 тонн в час основного времени на зерновых, за сезон она может обработать до 2000 га.

Уникальная система обмолота ARS (Advanced Rotor System) с вращающейся декой обеспечивает большую площадь обмолота и позволяет работать на влажных или засоренных хлебах, рисе за счет предотвращения образования застойных (мертвых) зон и способности деки к самоочищению. С 2020 года комбайн TORUM 750 выпускается и в Казахстане.