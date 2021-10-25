Новые архитектурные решения

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Третий этап благоустройства набережной в районе Павшинской Поймы

Павшинская пойма — густонаселенный район Красногорска, который нуждался в рекреационных территориях для нормальной жизни, прогулок с детьми и спокойного отдыха. Вот уже несколько лет, этап за этапом, здесь растет новое удобное для всех общественное пространство.

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Набережная в Павшинской Пойме — это проект, над которым бюро Basis работает уже шестой год и продолжает работать. На начальном этапе проекта бюро проводило общественные слушания и активно работало с жителями района. Благодаря этому и качественной реализации проекта сейчас в соцсети Basis приходят положительные отзывы от пользователей общественного пространства. Архитекторам удалось нивелировать назревавший конфликт жителей и застройщиков жилой недвижимости и направить ситуацию в позитивное русло.

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Дизайн и функции набережной в Павшинской Пойме продиктованы контекстом — она является «буферной зоной» между двумя крупными «кластерами»: примыкающей к ней плотной жилой застройкой без дворов и гигантским торгово-выставочным комплексом, расположенным на противоположной стороне реки. Таким образом, эта территория используется жителями района как придомовая, а жителями Красногорска как городская — эти потоки людей с разными интересами нужно было развести, при этом создав универсальные элементы, которыми все группы могли бы, при желании, воспользоваться.

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«Гранит науки»: образовательный комплекс «Мир» в Доброграде Владимирской области

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Архитектура образовательных учреждений по-прежнему довольно консервативная область в российском строительстве, поэтому любой новаторский проект привлекает к себе внимание. Тем более, что качественные проекты меняют не только внешний облик зданий, но и сам процесс обучения, добавляя в него новую степень свободы, а с ней больше творчества и энергии.

Осенью в Доброграде открыл свои двери образовательный комплекс «Мир», состоящий из детского сада и школы. Архитекторами стала компания «ИМАГО» во главе с Сергеем Остроух, дизайнером интерьеров — Надежда Федотова. И это один из хороших примеров концептуально-новых школ России не только с точки зрения методики образования, но и по своей по архитектуре, отделке и логике планировочных решений. Создатели школы обещают, что акцент в ней будет сделан на «индивидуализацию», то есть к каждому ребенку будет свой отдельный подход. Там, где во главе стоит индивидуальность, мало подходят готовые типовые решения — поэтому архитектура школы тоже сделана по нестандартному авторскому проекту.

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Павильоны во дворе института ГИТИС в Москве

В ходе обновления двора знаменитого московского института в нем выросли небольшие павильоны с амфитеатром, балетным классом и хранением для студенческого реквизита. Современные, облицованные нержавеющей сталью, они стали символом обновления классического здания института.

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Дача архитектора в Леонихе

Эту дачу архитектор Рустам Керимов строил практически в прямом эфире: весь процесс документировала съемочная группа программы «Дачный ответ». Для этого понадобились несколько месяцев пандемии, проведенных в небольшой квартире, два миллиона рублей и небольшой участок в Подмосковье.

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