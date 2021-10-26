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Новая русская технология для ракеты Союз-5

 © Фото из открытых источников

Недавно, благодаря Фонду Развития Промышленности (ФРП, входит в ВЭБ.РФ), удалось побывать на заводе РКЦ «Прогресс» в Самаре. На этом заводе делают легендарные ракеты «Союз», и идет подготовка к производству ракеты «Союз-5». Сейчас там идет пусконаладка нового оборудования — установки для сварки трением с перемешиванием. Половна стоимости этого оборудования была профинансирована ФРП. Это видео, которое мы подготовили совместно с телеканалом Царьград, рассказывает об этом событии.

©Видео с youtube.com

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  • rvk
  • 5
Царьград, самара, прогресс, роскосмос, фрп
  • Иван Чубов Иван Чубов
    26.10.2115:34:26

    так режет слух… Не русская, а РОССИЙСКАЯ технология…

    #1241963
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      26.10.2116:20:25

      так режет слух

      Дожили до «светлого» часа    

      Сообщению конечно +

      Отредактировано: Сергей Котенко~16:22 26.10.21
      #1241969
    • Badassgoliath Badassgoliath
      26.10.2118:25:31

      Не русская, а РОССИЙСКАЯ технология…

      Ну да, в России ведь нет ничего русского, кроме водки и матрёшки.

      #1241980
  • Badassgoliath Badassgoliath
    26.10.2118:14:52

    Ну надо же! «Русское оборудование». Наконец-то в России нашёлся и русский народ.

    #1241975
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    26.10.2118:34:46

    Противопоставление «русского» и «российского» может далеко завести.

    До оно и бессмысленно. Это в принципе одно и то же.

    #1241981
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