Новая русская технология для ракеты Союз-5
Недавно, благодаря Фонду Развития Промышленности (ФРП, входит в ВЭБ.РФ), удалось побывать на заводе РКЦ «Прогресс» в Самаре. На этом заводе делают легендарные ракеты «Союз», и идет подготовка к производству ракеты «Союз-5». Сейчас там идет пусконаладка нового оборудования — установки для сварки трением с перемешиванием. Половна стоимости этого оборудования была профинансирована ФРП. Это видео, которое мы подготовили совместно с телеканалом Царьград, рассказывает об этом событии.
©Видео с youtube.com
Обращаю ваше внимание, что Сделано у нас, совместно с телеканалом Царьград, начинает развитие собственного Ютуб канала. Подписывайтесь!
Читайте также...
- «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
- Предстартовая подготовка кораблей «Прогресс МС-16» и «Союз МС-18»
- В России построили «супертраулер» — один из самых современных кораблей в мире
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
26.10.2115:34:26
26.10.2116:20:25
26.10.2118:25:31
26.10.2118:14:52
26.10.2118:34:46