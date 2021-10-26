Новая русская технология для ракеты Союз-5

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Недавно, благодаря Фонду Развития Промышленности (ФРП, входит в ВЭБ.РФ), удалось побывать на заводе РКЦ «Прогресс» в Самаре. На этом заводе делают легендарные ракеты «Союз», и идет подготовка к производству ракеты «Союз-5». Сейчас там идет пусконаладка нового оборудования — установки для сварки трением с перемешиванием. Половна стоимости этого оборудования была профинансирована ФРП. Это видео, которое мы подготовили совместно с телеканалом Царьград, рассказывает об этом событии.

©Видео с youtube.com

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