Как ГК «Коноплекс» возрождает коноплеводство и создает новые производства в России

Агропромышленный холдинг «Коноплекс» с 2014 года возрождает российское коноплеводство, выводит новые безнаркотические сорта конопли, засевает самые большие площади технической конопли в стране, создает в Пензенской области перерабатывающие производства — пищевого и промышленного направления.

Сельское хозяйство и производство — это капиталоемкие долгосрочные вложения — общий объем инвестиций Группы в отрасль коноплеводства уже составил более 2 млрд рублей. Стратегическая цель ГК «Коноплекс» — возвращение России лидерских позиций в коноплеводстве, создание новых инновационных производств и материалов на основе натурального растительного сырья.

Уборка технической конопли ГК "Коноплекс" © konoplex.ru

Техническая конопля — практически безотходная культура, уникальная благодаря многогранности применения. Продукты из семян, тресты и пеньковолокна могут быть использованы в тысяче направлений народного хозяйства. Помимо текстильной и пищевой промышленностей, конопля — источник сырья для топливной, химической, целлюлозно-бумажной, строительной, медицинской и многих других отраслей.

Растение имеет многотысячелетнюю историю практически во всех культурах. Оно было распространено на Ближнем Востоке, в Малой Азии, Индии, Китае, Японии, Европе и Африке. В России конопля посевная — традиционная сельскохозяйственная культура.

Коноплеводство — это не только развитие сельского хозяйства и обеспечение занятости населения в сельской местности, но и новая эра промышленных технологий, инновационные материалы, импортозамещение хлопка и синтетических волокон и целлюлозы, декарбонизация и сохранение окружающей среды. Интерес к коноплеводству — общемировой тренд. Остростоящие перед мировым сообществом экологические вопросы и необходимость диверсификации используемых ресурсов заставляют переосмыслять стратегические цели развития сельского хозяйства и производства, искать альтернативное сырье для натурального волокна и пищевой продукции. Больше тридцати стран мира уже культивируют коноплю в промышленных целях. Лидеры коноплеводства — Франция, Китай, Канада, США, Чили, Нидерланды.

Положительное влияние возделывания промышленной конопли на экологию огромно. Конопля поглощает больше углекислого газа (СО2) из окружающей среды чем деревья, продукция из нее имеет отрицательный карбоновый след; благодаря тому, что конопля является быстровозобновляемым ресурсом — это одно из самых быстрорастущих растений на планете — ее применение может снизить вырубку лесов; она, в отличие от хлопка, не требует избыточного потребления воды и использования удобрений; продукты из нее биоразлагаемы и пригодны для переработки и многократного повторного применения.

Возрождение коноплеводства стало возможным только после выхода в 2007 году Постановления Правительства РФ от 20 июля 2007 г. N 460 «Об установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях, требований к таким сортам и к условиям их культивирования», которое разрешило культивирование в промышленных целях технических сортов конопли, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, с учетом районирования мест произрастания конопли.

В Госреестр могут быть включены только сорта конопли, содержащие в сухой массе листьев и соцветий верхних частей растения не более 0,1 процента тетрагидроканнабинола. Для сравнения, в Европе допустимое содержание тетрагидроканнабинола (ТГК) колеблется в диапазоне 0,2-0,3%, в зависимости от страны. Посевная конопля этих сортов — обычная сельскохозяйственная культура, отличающаяся высокорослостью, семенной продуктивностью, волокнистостью и масличностью семян, не имеющая отношения к наркотикам. Сейчас в Реестр включен 31 сорт технической конопли. Современные законодательно разрешенные к культивированию сорта посевной конопли не содержат значимых концентраций активных наркотических соединений и не оказывают психотропного воздействия.

поле ГК "Коноплекс" © konoplex.ru

Когда «Коноплекс» пришел в отрасль, в стране отсутствовал посевной фонд технической конопли, она выращивалась только для научных целей. Благодаря семеноводческой и селекционной работе Группа смогла обеспечить себя собственным посевным материалом и перейти на промышленный сев. Входящая в Группу компания «Коноплекс Пенза» является членом Национального союза селекционеров и семеноводов, она включена в Реестр семеноводческих хозяйств. В 2020 году в Реестр селекционных достижений внесены новые промышленные сорта «Милена» и «Роман», созданные совместно с Федеральным научным центром лубяных культур, разработаны и внедрены технологии их возделывания.

Но просто вырастить коноплю — недостаточно, нужны перерабатывающие мощности, поэтому Группа компаний «Коноплекс» — вертикальный агропромышленный комплекс, заново создающий производственную цепочку от поля до прилавка. Переработка — это наиболее капиталоёмкое направление.

завод ГК "Коноплекс" в технопарке Отвель © konoplex.ru

В 2020 году компания «Коноплекс Продукты Питания» на территории технопарка «Отвель» в Пензенской области запустила завод по выпуску масла из семян конопли по технологии холодного отжима. Построено предприятие с нуля, инвестиции на данный момент — больше 300 млн рублей. Завод оснащен новейшим европейским оборудованием, проведена большая работа, в том числе совместно с научными и производственными институтами в части подбора оптимальных и щадящих методик переработки, к продукции предъявляются высокие требования, проводится постоянный контроль качества. «Коноплекс Продукты Питания» выпускает продовольственные линейки под брендами «Коноплянка» и «Кухня счастья», в этом году запустили новый продукт — корма для певчих и декоративных птиц «Penna Сanapa». На заводе в технопарке Отвель производится около 18 видов растительного масла по технологии холодного отжима, которая позволяет сохранить все питательные и полезные свойства продукта, конопляная и другие виды муки, кондитерская семечка, высокобелковые смеси и столовые уксусы. Конопляное, тыквенное, льняное масла, семена конопли под брендом «Коноплянка» неоднократно получали призы на профильных выставках как «Лучший продукт года». Продукция представлена в основных федеральных и региональных торговых сетях, таких как Перекресток, Метро, Лента, Окей, на маркетплейсах — OZON, Wildberries, Яндекс.Маркет, успешно работает собственный интернет-магазин hempproduct.ru.

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Отдельное направление — переработка пеньковолокна. Оно самое сложное, так как требует не только больших инвестиций, но и поиск, разработку и внедрение новых технологических решений, пока не имеющих аналогов не только в России, но и в мире. При производстве волокна нельзя просто использовать старое советское оборудование — оно устарело, зарубежное имеет свои недостатки, так как в мире это направление тоже только развивается. Поэтому здесь мы — первопроходцы, что, конечно, дает огромные возможности для развития и роста, но и ставит перед компанией сложные задачи.

В этом году ГК «Коноплекс» запустил первую в стране высокотехнологичную линию по глубокой переработке пеньковолокна. Продукция используется для создания тепло- и звукоизоляционных материалов, утеплителей, наполнителей, дальнейшей переработки в нетканые материалы.

© konoplex.ru

Следующий шаг — еще более глубокая переработка волокна лубяных культур в высококачественную целлюлозу. В декабре 2020 года входящая в Группу компания «Межотраслевой инновационный комплекс» заключила концессионное соглашение с Российской Федерацией в лице Министерства промышленности и торговли России на создание такого предприятия, первого в стране. Это действительно масштабный и наукоемкий проект, первое концессионное соглашение в сфере промышленности, срок действия которого — 49 лет, а объем частных инвестиций — порядка 3 млрд рублей. Целлюлоза из лубяных культур — это будущее «зеленой» экономики, возможность внедрения инноваций в десятки отраслей промышленности.

ГК «Коноплекс» создал и продолжает развивать рынок в целом, перерабатывающей цепочки продуктов из конопли до этого не существовало, пришлось создавать ее с нуля. Открывая новые производства, компания планирует и горизонтальное расширение через партнерство с другими сельскохозяйственными предприятиями для увеличения сырьевой базы, через вовлечение в переработку новых производителей, создание отраслевых региональных кластеров, ведь рынок потенциально очень широкий.

https://russia58.tv/news/550519/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

http://www.rbgm...les/rbg-150.pdf