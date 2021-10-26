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Спортивные объекты

В Усть-Куте (Иркутская область) открылся бассейн «Волна»

 © vk.com

В Усть-Куте открылся плавательный бассейн «Волна. В бассейне есть две чаши разного размера для взрослых и детей, раздевалки, душевые и трибуны для зрителей. Здесь можно не только тренироваться, но и устраивать соревнования. Подробнее о развитии города читайте в статье «Место действия — Усть-Кут«.Рядом с новым бассейном есть недостроенный, на его месте появится Дворец спорта.

 © vk.com

 © vk.com

 © vk.com
Источник: https://vk.com/i_kobzev?w=wall576276714_6777

Иркутская область, спортивные объекты
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