В Усть-Куте (Иркутская область) открылся бассейн «Волна»

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В Усть-Куте открылся плавательный бассейн «Волна. В бассейне есть две чаши разного размера для взрослых и детей, раздевалки, душевые и трибуны для зрителей. Здесь можно не только тренироваться, но и устраивать соревнования. Подробнее о развитии города читайте в статье «Место действия — Усть-Кут«.Рядом с новым бассейном есть недостроенный, на его месте появится Дворец спорта.

© vk.com

© vk.com

© vk.com