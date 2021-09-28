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Пока на всю страну гремят стройки Сабетты, Тобольска и Амурского ГПЗ, из новостных лент ускользает другой немаловажный проект. Даже немногие жители Иркутской области знают, что на севере региона возводится мощный промышленный узел, способный увеличить валовый региональный продукт не менее чем на 5%. Речь идёт об Усть-Кутском газохимическом комплексе.

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Конечно, его масштабы не настолько велики, как в Западной Сибири, ведь газохимией в Тюменской области занимается такой промышленный гигант как СИБУР. Усть-Кутский же проект реализует молодая и динамично развивающаяся «Иркутская нефтяная компания», при этом, все производства расположены на компактной территории, а не разбросаны на расстояние более 1000 километров.

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«Иркутская нефтяная компания» работает на рынке уже 20 лет. Когда компания была создана, объём извлекаемых запасов составлял всего 11 млн. тонн, сегодня же ежегодная добыча углеводородов составляет около 9 млн. тонн в год. Местные нефтяники не пришли на советские запасы или на готовую инфраструктуру, всё было создано с нуля, и это заслуживает уважения.

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Сейчас компания одновременно осуществляет строительство шести крупных производственных объектов (Иркутский завод полимеров, гелиевый завод на Ярактинском месторождении (запуск намечен на 2022 год), Усть-Кутский газоперерабатывающий завод, три установки подготовки газа на Ярактинском и Марковском месторождениях). Производственные и инфраструктурные объекты впоследствии станут частью единой схемы от добычи и переработки газа до выпуска готовой продукции, иными словами Усть-Кутского газохимического кластера. Стоимость инвестиционной программы составляет около 0,5 трлн. рублей.

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Центральный офис компании расположен в Иркутске, на территории делового центра «Иркутск-Сити». Здесь, на участке бывшего завода тяжёлого машиностроения, предприятие занимает несколько административных зданий.

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В память о прошлом «Иркутская нефтяная компания» восстановила старый заводской сквер и отреставрировала мемориал Великой Отечественной Войны.

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Теперь память о войне и истории этого места сохранена на многие годы, и в этом просматривается высокая социальная ответственность компании.

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Все производственные объекты компании расположены в Усть-Куте и прилегающих районах Иркутской области, Красноярского края и Якутии.

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Усть-Кут — одно из первых русских поселений в Восточной Сибири. Основан в 1631 году как Усть-Кутский острог. Расположенный в конечной точке Ленского волока, Усть-Кут сразу стал важным транспортным узлом в освоении Сибири и Дальнего Востока. Через острог проходили экспедиции Витуса Беринга, Дмитрия и Харитона Лаптевых, Владимира Атласова и Степана Крашенинникова, Григория Шелихова и Геннадия Невельского. Уже в XVII веке вблизи острога на Лене и Куте образовалась цепочка небольших деревень, составивших в 1640 году Усть-Кутскую волость. До XIX века Усть-Кут был местом проведения крупных ярмарок, население волости также занималось хлебопашеством, работало на солеваренном заводе, обслуживало пути сообщения — Ленский волок и ямской тракт. В Усть-Куте отбывали наказание в качестве ссыльных члены различных антиправительственных группировок и партий, например, Лев Троцкий осенью 1900 года.

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Во время Гражданской войны в Усть-Куте развернулись крупные бои за обладание выходом к золотым приискам Ленского бассейна. В 1943 году село получило статус рабочего посёлка. В июле 1951 года в Усть-Кут пришёл первый поезд по вновь построенной узниками Озерлага железнодорожной линии Тайшет—Лена. В том же году сдана первая очередь Осетровского речного порта, ставшего крупнейшим в СССР. С завершением его строительства город становится крупным транспортным узлом — воротами Севера и до сих пор обслуживает бо́льшую часть северного завоза. В 1974 году Усть-Кут объявлен отправной точкой всесоюзной комсомольской стройки — Байкало-Амурской магистрали.

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Усть-Кут нередко называют городом с тремя названиями, так как с ним отождествлено три топонима: Усть-Кут (город и аэропорт), Лена (железнодорожная станция), Осетрово(порт).

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Сырьём для нового промышленного узла станет природный и попутный нефтяной газ, добываемый на месторождениях компании в Усть-Кутском и других северных районах области. Добыча и переработка этого ценного сырья, как и попутного нефтяного газа, уже в течение многих лет является важной частью стратегии долгосрочного развития любой успешной нефтяной компании. Необходимость развивать проект с 2014 года в Прибайкалье была вызвана отсутствиемв то время газотранспортной и газопотребляющей инфраструктуры. Кульминацией проекта станет завод полимеров в окрестностях Усть-Кута — сложнейший технологический объект по производству продукта с высокой добавленной стоимостью — полиэтилена.

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На первом этапе были выполнены работы по освоению газовой части Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ), включая строительство установки комплексной подготовки природного и попутного нефтяного газа производительностью 3,6 млн. куб. м/сутки по сырью, был построен 193-километровый продуктопровод от Ярактинского месторождения (через Марковское НГКМ) до Усть-Кута и комплекс приёма, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в окрестностях города. Установка на месторождении предназначена для получения товарных продуктов из природного и попутного нефтяного газа: смеси пропана и бутана технической (СПБТ) и стабильного газового конденсата. Первый этап проекта завершён в декабре 2018 года, все объекты введены в эксплуатацию. До завершения следующих этапов газовый конденсат будут направлять вместе с нефтью в трубопроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан». Сухой отбензиненный газ (СОГ), будут закачивать в пласт на месторождении, а СПБТ — транспортировать по продуктопроводу от Ярактинского месторождения до Усть-Кута для отгрузки железнодорожным и автомобильным транспортом.

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Ярактинское месторождение. Современное освоение месторождений сразу начинается со строительства комфортабельных вахтовых посёлков, о таком первопроходцы Ямала и Югры могли только мечтать.

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Памятник первой ярактинской скважине, первооткрывательнице всех нефтегазовых месторождений в Восточной Сибири.

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На втором этапе, начиная с 2018 года, продолжается строительство двух установок комплексной подготовки газа на Ярактинском месторождении и одной на Марковском НГКМ. Установки на Ярактинском и Марковском НГКМ суммарной производительностью до 21,6 млн. куб. м/сутки обеспечат подачу смеси пропана, бутана и газового конденсата (ШФЛУ) в продуктопровод для транспортировки до строящегося Усть-Кутского газоперерабатывающего завода. ГПЗ обеспечит фракционирование ШФЛУ с целью получения таких конечных продуктов, как пропан технический, бутан технический и стабильный газовый конденсат.

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29 июля 2021 года ООО «Иркутская нефтяная компания» приступило к пусконаладочным работам на Усть-Кутском газоперерабатывающем заводе.

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На третьем этапе будет построен первый в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке завод по производству полимеров — полиэтилена низкой и высокой плотности — из этана. Плановый объем производства товарной продукции — 650 тыс. тонн в год. Только благодаря вводу в эксплуатацию Иркутского завода полимеров валовый региональный продукт Иркутской области вырастет на 3-4%.

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Завершение строительства и пусконаладочные работы запланированы на 2023 год, а ввод в эксплуатацию на 2024 год. На этой стадии на Усть-Кутском газоперерабатывающем заводе из ШФЛУ дополнительно будут выделять этан, затем, в печах пиролиза, его будут преобразовывать в этилен с использованием катализаторов. Топливом для котельных, которые будут вырабатывать пар и теплофикационную воду, будет служить сухой отбензиненный газ (СОГ) с Яракты. Трубопровод СОГ от Яракты до Усть-Кута будет построен ко времени пуска производства полиэтилена.

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Подготовительные работы на площадке полиэтиленового завода начались в 2020 году. Общая площадь застройки — более 200 га.

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Доставка 45 единиц крупнотоннажного оборудования на стройплощадку завершена в сентябре 2020 года. Для приёма 4 500 тонн технологического оборудования был построен специальный причал на реке Лене.

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© irkutskoil.ru

© irkutskoil.ru

© irkutskoil.ru

Монтаж основной части оборудования завершён в сентябре 2021 года.

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Установка реактора полимеризации.

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Общая строительная готовность завода составляет 37%. На заводе будет создано 1 500 новых рабочих мест, всего же на объектах Усть-Кутского проекта трудоустроят 2400 человек.

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Для электроснабжения новых объектов введена в эксплуатацию первая очередь подстанции 220 кВ «Полимер».

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Развитие промышленности привлечёт в город новых людей, поэтому сегодня Усть-Кут нуждается в полной реконструкции теплосетей, систем водоснабжения, очистных сооружений, строительстве дорог, создании комфортной городской среды.

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Превратить Усть-Кут в комфортный, современный город — такую задачу городские власти поставили на ближайшее время и работа в этом направлении ведётся. Главным итогом работы администрации Усть-Кута за последние годы можно считать завершение программы по переселению граждан. Весь аварийный жилой фонд, признанный таковым на 1 января 2012 года, расселён.

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Тем не менее, жилищное строительство в городе нельзя назвать массовым, но скоро всё изменится.

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В 2022 году начнётся строительство нового жилого района на правобережье Лены. На 25,7 га проектом предусмотрено возведение 30 блок-секций жилых домов для 3 тыс. человек. Также запланированы участки под строительство школы на 520 мест и двух детских садов для 280 воспитанников, медучреждения, двух многофункциональных здания. В микрорайоне обустроят площадки для пикника с разветвлённой сетью пешеходных дорожек, бульвар, мини-этнодеревню, обзорную площадку с панорамным видом на город, арт-объекты. На прилегающей территории планируется разметить трассу для беговых лыж.

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В городе завершено строительство нового бассейна, скоро он распахнёт свои двери. Стоимость объекта более 173 млн. рублей.

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1 сентября в Усть-Куте открылся ФОК открытого типа. Здесь уложены беговые дорожки с многофункциональным рулонным покрытием, установлена сборно-разборная трибуна, произведена укладка искусственного покрытия футбольного поля, проведены и другие работы.

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В июле 2021 года открылся новый медицинский корпус ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница». Стоимость объекта составляет более 500 млн руб., его строительство профинансировано"Иркутской нефтяной компанией". Медицинский корпус рассчитан на 60 койко-мест, здесь оборудовано три палаты реанимации, общая площадь корпуса составляет три тысячи кв. м. Временно в здании развёрнут ковидный госпиталь.

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© irkutskoil.ru

Недавно к парковой зоне вокруг Усть-Кутской районной больницы добавились леса строительные. Так начинается капитальный ремонт главного корпуса медучреждения. Зданию почти 30 лет и оно давно нуждалось в обновлении. Работы рассчитаны на 2021-2023 годы. Всего на них выделят 121 миллион рублей. Капитальный ремонт проведут по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Как отметил губернатор, следующая задача — дополнительное оснащение. Больнице необходимо новое диагностическое оборудование.

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Радует горожан развитие дорожной сети и ремонт городских дорог. Совсем недавно отремонтирован обход города.

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Накануне стало известно, что на реконструкцию моста через реку Кута, разрушенного ледоходом в 2013 году, поступит 200 млн. рублей. Распоряжение о выделении дополнительного финансирования на ускоренное строительство и реконструкцию дорог в регионах страны подписал председатель Правительства России. Проектная документация на реконструкцию моста разработана, в ближайшее время будет объявлен конкурс на проведение работ, после чего начнутся работы, они рассчитаны на два года. Общая стоимость реконструкции составляет 400 млн. рублей. Оставшиеся средства будут выделены из областного бюджета.

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Недавно в городе благоустроена территория возле ДК «Магистраль», реконструирован стадион «Водник», а ООО «Иркутская нефтяная компания» совместно с Ассоциацией «Русский лес» профинансировали проект благоустройства нового сквера у ДК «Речники». Концепцию признали одной из лучших на Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды, который проводит Минстрой РФ. Проектом предусмотрено обустройство площади для массовых мероприятий, создание зон отдыха с арт-объектами, детских и спортивных площадок, прогулочных дорожек. Также архитекторы выделили зону отдыха возле фонтана. Здесь установят навесы и места для зрителей, сцену. По периметру площади проведут озеленение. Работы по благоустройству пройдут в 2022 году, финансирование поступит из федерального бюджета.

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© irkutskoil.ru

В ближайшее время в городе появится и общественный центр «Третье место» — креативное пространство для жителей и сообществ. В феврале 2021 года проект также был профинансирован ИНК и Ассоциацией «Русский лес» при поддержке городской администрации.

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Социально-экономический эффект реализации всех этапов газового проекта:

1) Будет создано более 2400 долгосрочных рабочих мест.

2) Начнётся долгожданное инфраструктурное развитие севера Иркутской области (формирование газотранспортной и газопотребляющей инфраструктуры, строительство дополнительных генерирующих мощностей).

3) Развитие современного высокотехнологичного производства и наличие инженерной и транспортной инфраструктуры станет базой для развития новых предприятий на усть-кутской площадке, в том числе относящихся к малому и среднему бизнесу. Собственно, это уже происходит, в городе открыт Центр ремонта оборудования нефтяных и газовых скважин.

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В четвёртых, стоит ли говорить о социальной сфере, она уже развивается. У Усть-Кута есть все шансы пойти по сценарию Коротчаево и Тобольска.

© irkutskoil.ru

© irkutskoil.ru

© irkutskoil.ru

На этом развитие проекта не прекращается. В ближайшие годы планируется расширение усть-кутской производственной площадки и увеличение спектра выпускаемой продукции, в том числе реализация проекта по переработке метана, выпуск других видов продукции с высокой добавленной стоимостью. Компания уже объявила о строительстве к 2025 году второго гелиевого завода, который позволит выпускать порядка 15-17 млн. литров гелия в год и выведет Иркутскую нефтяную компанию по этому показателю на второе место в России.

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В публикации использованы данные интернет-ресурсов и личные фотографии.

P.S. Обязательно ознакомьтесь с развитием других сибирских городов:

1. Цесовская набережная в Иркутске

2. Тобольск — 2020 (часть 1)

3. Тобольск — 2020 (часть 2)

4. Пуровский мост — грёзы становятся былью

5. Тулун — новая эра

6. Алюминиевое будущее Тайшета

7. Черемхово — возрождение города

8. Свирск — город привлекательный для жизни

9. Тюмень — 430 лет на волне успеха (часть 1)

10. Тюмень — 430 лет на волне успеха (часть 2)

11. Цветущая Арктика — комфортная среда

12. Лабытнанги — новый старт

13. Цветущая Арктика

14. Ноябрьск — устойчивое развитие

15. Ямалу 85 лет (часть 2)

16. Ямалу 85 лет (часть 1)

17. Иркутские кварталы

18. Уватский проект — новый экономический центр Западной Сибири