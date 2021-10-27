ТМХ отправил в Софию новую партию модернизированных вагонов метро

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Метровагонмаш (МВМ, входит в состав ТМХ) отправил в Софийский метрополитен 12 вагонов метро серии 81-717.4/714.4 после проведенного капитального ремонта и модернизации.

Работы производятся в рамках первого этапа опциона к основному договору, решение о реализации которого было принято в марте 2020 года. В начале 2020 года Метровагонмаш поставил в Софию 8 вагонов метро после проведенного капитального ремонта и модернизации. Заказчик дал положительную оценку проделанной работе, в связи с чем было подписано дополнительное соглашение на обновление еще 40 вагонов метро.

В соответствии со взятыми на себя обязательствами, Метровагонмаш отремонтирует и модернизирует всего 40 вагонов метро. Выполнение контракта пройдет в три этапа: две поставки по 12 вагонов метро и финальная партия из 16 метровагонов. Работы по каждому из этапов будут проводиться в течение 12 месяцев. Из модернизированных вагонов будут сформированы четырехвагонные поезда. Модернизированные составы планируется эксплуатировать на 1 и 2 линиях Софийского метрополитена.

В рамках работ по капитальному ремонту и модернизации проведена дефектоскопия рам кузова, обновлена кабина машиниста, установлены новые асинхронные двигатели, уменьшена масса вагона. Для интерьера пассажирского салона разработаны новые дизайнерские, технические и эстетические решения. Обновлен внешний вид поезда, в салонах установлены удобные сиденья и поручни с износоустойчивым покрытием. Заменено электрооборудование вагонов, что позволит сократить расходы электроэнергии. Каждый вагон оборудован сенсорами дыма и температуры. Предусмотрены отделения для инвалидных и детских колясок.

В кабине машиниста установлен новый пульт управления с обновленной системой информирования из нескольких дисплеев, информация на которые выводится на болгарском и английском языках.

Проведенный капремонт и модернизация позволят продлить срок службы вагонов метро на 15 лет, повысить уровень комфорта и безопасности для пассажиров и машиниста, уменьшить объемы работ по обслуживанию и текущему ремонту.

Метровагонмаш и Софийское метро сотрудничают с 1998 года. Парк подвижного состава метрополитена столицы Болгарии состоит из вагонов, изготовленных на подмосковном предприятии, насчитывает в общей сложности 168 единиц.