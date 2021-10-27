Станция Кокошкино перспективного МЦД-4 открылась после реконструкции
27 октября после комплексной реконструкции открылась станция Кокошкино Киевского направления Центрального транспортного узла.
Станция Кокошкино, расположенная в одноименном дачном поселке Новомосковского округа столицы, станет еще одним остановочным пунктом будущего МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная, который соединит Киевское и Горьковское направления ЦТУ.
До начала реконструкции она представляла собой обычную остановку пригородного транспорта с пешеходным настилом через пути. Масштабные преобразования здесь начались в августе 2019 года. Работы проводились по специальной технологии без остановки движения поездов, для пассажиров были возведены временные деревянные платформы.
Теперь здесь построены 2 береговые платформы длиной 270 м с навесами, защищающими пассажиров от осадков. На них установлены стойки SOS, скамейки и электронные табло с информацией о прибытии поездов.
На станции создана комфортная безбарьерная среда, в том числе для маломобильных пассажиров. Проход на платформы осуществляется по подземному вестибюлю площадью 1 тыс. м², оснащенному 4 лифтами и 2 эскалаторами.
Помимо доступа на платформы, подземный вестибюль выполняет функцию транзитного перехода через железнодорожные пути, соединяя улицы Железнодорожная и Учительская. Одноуровневый пешеходный настил, который ранее использовался для перехода через железнодорожные пути, будет демонтирован.
Вся пассажирская инфраструктура Кокошкино выполнена в едином архитектурном стиле станций Киевского направления и соответствует современным требованиям комфорта и безопасности.
В 2021 году на Киевском направлении ЦТУ перспективного МЦД-4 запланировано открытие после реконструкции станции Матвеевское, а также новых станций Аминьевская и Минская.
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