Открыт второй Московский трамвайный диаметр Т2 от метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4

В Москве второй трамвайный диаметр Т2 от станции метро «Чертановская» до станции МЦД-4 «Новогиреево». Линия связала 13 районов столицы и стала самой протяженной в мире.

На Т2 расположено 79 остановок, а маршрут проходит через МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский энергетический институт, Даниловскую мануфактуру, а также через другие социальные и образовательные учреждения. Т2 связал 31 станцию метро, МЦК, МЦД и железной дороги, а также 4 центральных железнодорожных вокзала.

Трамваи ходят каждые 6 минут, а интервал движения трамваев Т1 и Т2 между «Красносельской» и «Тульской» сократился до 3 минут. На линии работают односекционные трамваи «Львенок-Москва» и трехсекционные модели «Витязь-Москва». На последних стоит инновационная система автономного хода, которая позволяет проезжать более 4 км без подключения к контактной сети.

От конечной до конечной трамвай едет 2 часа 20 минут.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: msk1.ru

